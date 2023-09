Izrael otvoril hraničný priechod Erez pre palestínskych zamestnancov

Erez 28. septembra (TASR) - Izrael vo štvrtok uviedol, že opätovne otvoril kľúčový hraničný priechod Erez do pásma Gazy pre palestínskych zamestnancov, informovala agentúra AFP.



Izrael tento hraničný priechod zatvoril 15. septembra, na židovský Nový rok. V dôsledku opakovaných násilných protestov pri hraniciach pásma Gazy sa však uzávierka predĺžila.



Cudzinci a osoby odkázané na zdravotnú starostlivosť mohli cez priechod prejsť, tisícky palestínskych zamestnancov z tejto pobrežnej oblasti ale mali vstup do Izraela zakázaný.



V stredu vo večerných hodinách izraelský úrad COGAT koordinujúci aktivity židovského štátu na palestínskych územiach uviedol, že priechod Erez bude pre zamestnancov opätovne otvorený od štvrtka rána. Jeho opätovné otvorenie potvrdilo aj palestínske ministerstvo pre občianske záležitosti.



Pri termináli čakali na vstup do Izraela tisíce Palestínčanov, píše AFP.



Pracovné povolenia vydal Izrael podľa úradu COGAT približne 18.500 obyvateľom Gazy, kde žije zhruba 2,3 milióna Palestínčanov.



Izrael na pásmo Gazy uvalil leteckú, pozemnú i námornú blokádu od roku 2007, kedy toto územie obsadili radikálni islamisti z hnutia Hamas.