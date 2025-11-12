< sekcia Zahraničie
Izrael otvoril hraničný priechod Zikim na severe Gazy
Autor TASR
Tel Aviv/Gaza 12. novembra (TASR) - Izrael v stredu otvoril hraničný priechod Zikim v severnej časti Pásma Gazy pre prísun humanitárnej pomoci. Informáciu priniesli agentúry Reuters a AFP s odvolaním sa na izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT), píše TASR.
Viaceré agentúry Organizácie Spojených národov (OSN) dlhodobo vyzývajú Izrael, aby otvoril hraničný priechod Zikim pre humanitárnu pomoc, obzvlášť po uzavretí prímeria s palestínskym militantným hnutím Hamas.
Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) uvádza, že priechod bol uzavretý 12. septembra a odvtedy žiadna organizácia tadiaľ do Pásma Gazy nemohla dovážať humanitárnu pomoc. Izrael vtedy toto rozhodnutie nevysvetlil.
Na sever Pásma Gazy sa humanitárna pomoc dostávala cez hraničné priechody na juhu enklávy, hoci v nedostatočných množstvách. Vyhlásenie úradu COGAT uvádza, že priechod bol otvorený „v súlade s pokynmi politického vedenia“.
„Pomoc bude prevážaná OSN a medzinárodnými organizáciami po dôkladných bezpečnostných kontrolách zo strany Úradu pre pozemné priechody ministerstva obrany,“ uvádza COGAT.
