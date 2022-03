Izrael otvoril na Ukrajine poľnú nemocnicu

Tel Aviv 22. marca (TASR) - Izrael otvoril v západoukrajinskom meste Mostyska poľnú nemocnicu s kapacitou 66 lôžok. Bude v nej pracovať 65 izraelských lekárov a zdravotných sestier, ktorí budú schopní poskytnúť zdravotnú starostlivosť naraz až 150 pacientom. V utorok to oznámila telavivská nemocnica Šeba. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Na fotografiách zo slávnostného otvorenia, ktoré na Twitteri zverejnil izraelský veľvyslanec na Ukrajine Michael Brodski, možno vidieť dlhé biele stany. Vojenská nemocnica s názvom Žiarivá hviezda bude blízko poľských hraníc pomáhať utečencom. Podľa riaditeľa nemocnice Joela Har-Evena má veľká časť personálu ukrajinské korene.



Izrael má historicky dobré vzťahy s Ruskom aj Ukrajinou, no čelil výčitkám zo strany Kyjeva za to, že jej neposkytol zbrane. "Môžeme sa vás opýtať, prečo nemôžeme od vás dostávať zbrane, prečo Izrael neuvalil tvrdé sankcie na Rusko alebo prečo nevyvíja tlak na ruskú podnikateľskú sféru?" pýtal sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas nedeľného príhovoru v izraelskom parlamente.



Podľa agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na estónske zdroje, sa na Ukrajine už nachádza ďalšia poľná nemocnica, ktorú zriadilo Estónsko v spolupráci s Nemeckom.