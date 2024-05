Izrael otvoril nový hraničný priechod do Pásma Gazy

Jeruzalem 12. mája (TASR) — Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že v koordinácii s USA otvorila nový hraničný priechod do pásma Gazy určený pre prísun humanitárnej pomoci. TASR o tom informuje ma základe správ agentúry Reuters a denníka Times of Israel.



Úrad koordinujúci aktivity židovského štátu na palestínskych územiach (COGAT) uviedol, že priechod nazvaný Západný Erez sa nachádza na severe Pásma Gazy pri kibuci Zikim.



Vybudovaný bol s cieľom zvýšiť objem pomoci dopravenej pre civilistov v Pásme Gazy, do jeho severných oblastí.



Cez priechod už podľa izraelskej armády v nedeľu po absolvovaní bezpečnostných kontrol prešli desiatky kamiónov vezúcich múku z prístavu Ašdod, ktorú zabezpečil Svetový potravinový program (WFP).