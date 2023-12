Izrael otvoril priechod Kerem Šalom s pomocou pre Gazu

Tel Aviv 17. decembra (TASR) - Izrael oznámil, že na hraničný priechod Kerem Šalom začali v nedeľu vchádzať nákladné autá s humanitárnou pomocou pre Gazu. Izraelský priechod otvorili vôbec po prvý raz od 7. októbra, keď vypukla vojna s palestínskym militantným hnutím Hamas. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Izraelský úrad koordinujúci aktivity židovského štátu na palestínskych územiach (COGAT) uviedol, že nákladné autá po bezpečnostnej kontrole prejdú cez priechod priamo do Pásma Gazy.



COGAT zároveň zverejnil fotografiu nákladných áut zoradených za sebou. Spočiatku nebolo jasné, či kamióny už do Gazy prešli.



Izraelská vláda v piatok schválila návrh na dočasné znovuotvorenie priechodu Kerem Šalom, aby takto umožnila priame dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy.



Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua súčasne - vôbec prvýkrát - zverejnil informáciu, že v rámci dohody o prímerí s Hamasom, ktoré minulý mesiac zabezpečilo prepustenie 105 rukojemníkov, sa Izrael zaviazal, že denne umožní vstup 200 kamiónov s humanitárnou a potravinovou pomocou do Gazy.



Pred vojnou medzi Izraelom a Hamasom prúdilo cez Kerem Šalom do Pásma Gazy približne 60 percent tovaru. Doteraz bol jediným otvoreným hraničným priechodom do Pásma Gazy Rafah na hranici s Egyptom.