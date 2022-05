Izrael otvoril priechody s Predjordánskom

Jeruzalem 9. mája (TASR) - Izrael v nedeľu neskoro večer oznámil, že ukončí uzavretie priechodov na západnom brehu Jordánu, ale hlavný priechod z pásma Gazy zostane uzavretý "až do odvolania".



Ako v pondelok vo svojom článku pripomenul web denníka The Times of Israel (TOI), Izrael uzavrel hraničné priechody pre Palestínčanov začiatkom minulého týždňa. Toto opatrenie súviselo s Dňom spomienky na padlých vojakov a obete terorizmu a Dňom nezávislosti, ktoré si pripomínali v Izraeli.



Túto uzáveru izraelské úrady predĺžili po útoku v stredoizraelskom meste Elad, pri ktorom dvaja Palestínčania vo štvrtok zabili troch Izraelčanov a niekoľko ďalších zranili pri útoku sekerou a nožom.



Styčný úrad koordinujúci aktivity židovského štátu na palestínskych územiach, známy ako COGAT, vo svojom vyhlásení spresnil, že po posúdení bezpečnostnej situácie sa Izrael rozhodol otvoriť hraničné priechody v oblasti Judska a Samarska - s výnimkou obyvateľov dediny Rummána, kde žili páchatelia útoku v Elade.



Hraničný priechod v Ereze bude pre pohyb obyvateľov palestínskeho pásma Gazy uzavretý až do odvolania. Výnimka môže byť udelená z humanitárnych a medicínských a iných závažných dôvodov a na základe súhlasu úradu COGAT.



Uzávera na Západnom brehu sa týkala len Palestínčanov. Kontrolné stanovištia, ktoré Izraelčania a cudzinci využívajú na vstup a výstup zo Západného brehu, zostali otvorené ako zvyčajne.



Väčšina Palestínčanov, ktorých sa uzávera dotkla, sú tí, čo majú povolenie pracovať v Izraeli. Ide o približne 140.000 Palestínčanov zo Západného brehu, ktorí pracujú buď v Izraeli alebo v židovských osadách. Povolenie na prácu v Izraeli má aj ďalších asi 20.000 Palestínčanov z pásma Gazy.