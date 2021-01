Izrael otvoril veľvyslanectvo v Spojených arabských emirátoch

Americký prezident Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 24. januára (TASR) - Izrael v nedeľu otvoril svoje veľvyslanectvo v meste v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch (SAE). Oznámilo to izraelské ministerstvo zahraničných vecí s tým, že ambasáda bude nateraz fungovať v "" priestoroch, kým sa rozhodne o jej stálom umiestnení. Informovali o tom agentúry AP a AFP." uvádza sa vo vyhlásení izraelského ministerstva. Izraelský minister zahraničných vecí Gabi Aškenazi uviedol, že otvorenie ambasády len posilní už aj teraz dobré vzťahy medzi Izraelom a SAE.K oznámeniu izraelského ministerstva došlo len krátko po tom, ako SAE v nedeľu informovali, že schválili plán na otvorenie svojho veľvyslanectva v izraelskom Tel Avive.SAE podpísali vlani v septembri ako vôbec prvá krajina Perzského zálivu prelomovú dohodu o normalizácii vzťahov s Izraelom, ktorá počíta aj so vzájomným otvorením ambasád. Zmluvu sprostredkovala vláda bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa. Od vtedy uskutočnili obe krajiny vzájomné priame lety a navzájom si hostili aj viacero obchodných delegácií, pričom SAE navštívili aj tisíce izraelských turistov, uvádza AP.Príklad SAE nasledoval Bahrajn, ktorý príslušnú dohodu podpísal v ten istý deň - 15. septembra v Bielom dome vo Washingtone. Neskôr sa na normalizácii vzťahov s Izraelom dohodli aj Sudán a Maroko. Už viac ako štvrťstoročie oficiálne styky s Izraelom pritom udržujú Egypt a Jordánsko.Tento vývoj podľa analytikov odráža posun na Blízkom východe - arabské krajiny majú totiž spoločne s Izraelom obavy z Iránu. Predtým dlhodobo trvali na tom, že normalizácia vzťahov so židovským štátom bude možná až po vyriešení palestínskej otázky. Palestínčania preto dohody arabských štátov s Izraelom vnímajú ako zradu svojich záujmov.Izraelská vláda zároveň na svojom nedeľňajšom zasadnutí schválila dohodu o nadviazaní diplomatických vzťahov s Marokom. Ministerstvo zahraničných vecí následne informovalo, že v "" spustí diplomatickú misiu v marockom hlavnom meste Rabat a otvorí konzulát v Dubaji v SAE. Informovalo tiež, že jeho ambasáda v bahrajnskom hlavnom meste Manáma funguje už niekoľko týždňov.