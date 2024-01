Izrael označil obvinenia z genocídy v Pásme Gazy za skreslené

Haag 12. januára (TASR) - Izrael v piatok na pôde Medzinárodného súdneho dvora (MSD) v Haagu uviedol, že obvinenia z genocídy v Pásme Gazy, ktoré voči nemu vzniesli, sú hlboko skreslené a neodrážajú skutočnú situáciu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Právnik Tal Becker zastupujúci Izrael uviedol, že táto krajina sa vo vojne neusiluje zničiť Palestínčanov. Chce však chrániť svojich obyvateľov, ktorí čelia útokom na viacerých frontoch. Prípad je podľa jeho slov postavený na opise reality súčasných bojov, ktorý je zámerne vytvorený, postavený mimo kontextu a manipulatívny.



Obvinenia voči Izraelu na pôde MSD vzniesla Juhoafrická republika (JAR). Vo štvrtok ho v Haagu oficiálne obvinila z porušenia Dohovoru OSN o genocíde. Podľa právnych zástupcov JAR nemožno na ospravedlnenie takéhoto konania použiť ani útok palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra, pri ktorom prišlo o život 1140 ľudí.



Izreal reagoval leteckými útokmi a neskôr i pozemnou ofenzívou. Tá si vyžiadala najmenej 23.469 obetí, prevažne žien a detí, uviedlo ministerstvo zdravotníctva v Gaze kontrolované Hamasom.



Izrael a jeho spojenec USA obvinenia z genocídy odmietli a sľúbili rozhodnú obhajobu pred MSD v holandskom Haagu. "Izraelský štát je obvinený z genocídy v období, keď bojuje proti genocíde," povedal izraelský premiér Benjamin Netanjahu pred piatkovým pojednávaním. "Teroristická organizácia sa dopustila najhoršieho zločinu voči Židom od čias holokaustu a teraz to niekto obhajuje v mene holokaustu?" uviedol Netanjahu a označil to za bezočivosť.



Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller vo Washingtone povedal, že obvinenie Juhoafrickej republiky je neopodstatnené.



MSD by mal verdikt vyniesť v najbližších týždňoch. Rozhodnutie bude konečné a právne záväzné, súd však má len malé právomoci na jeho presadenie, komentuje AFP.