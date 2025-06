Izrael označil okolie centier na distribúciu pomoci za bojové zóny

Tel Aviv 4. júna (TASR) - Všetky centrá na distribúciu humanitárnej pomoci v palestínskom Pásme Gazy zostanú v stredu zatvorené. Prostredníctvom statusu na sieti X to v stredu oznámil hovorca izraelskej armády Avichaj Adrai. Toto rozhodnutie zdôvodnil renováciami, reorganizáciou a zvyšovaním efektivity, pričom sa odvolal na Nadáciu pre humanitárnu pomoc v Gaze (GHF), ktorá tieto distribučné centrá prevádzkuje, informovala agentúra DPA.



Izraelská armáda súčasne dôrazne varovala civilistov, aby sa k distribučným centrám nepribližovali, a cesty v ich okolí označila za bojové zóny. „Vstup do oblastí distribučných centier je prísne zakázaný,“ upozornil hovorca s tým, že centrá by sa mali opäť otvoriť vo štvrtok.



K zatvoreniu centier na distribúciu humanitárnej pomoci došlo po tom, čo ministerstvo zdravotníctva ovládané palestínskym radikálnym hnutím Hamas uviedlo, že izraelskí vojaci v utorok v blízkosti jedného z distribučných stredísk spustili paľbu na civilistov, pričom zabili najmenej 27 ľudí a zranili asi 90 ďalších.



Izraelská armáda tvrdí, že jej vojaci, nachádzajúci sa približne 500 metrov od miesta incidentu, spozorovali skupinu osôb, ktoré sa odklonili od vyznačených trás k distribučnému centru a priblížili sa k nim. Považovali ich za hrozbu, preto najprv vystrelili varovné výstrely. Keď sa skupina nestiahla, vojaci podľa armády strieľali priamo na jednotlivcov.



Utorkový útok sa odohral po podobnom incidente, ku ktorému došlo v nedeľu, keď na tom istom mieste prišlo o život 31 ľudí. Obete sa podľa svedkov chystali vyzdvihnúť si humanitárnu pomoc.



Nadácia GHF spustila svoju distribučnú sieť len pred viac ako týždňom, keď Izrael pod medzinárodným tlakom po takmer tri mesiace trvajúcej blokáde povolil obmedzený prístup humanitárnej pomoci do Pásma Gazy.