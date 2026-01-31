< sekcia Zahraničie
Izrael označil vyhostenie charge d'affaires z JAR za recipročný krok
Seidman bol v JAR najvyššie postaveným izraelským diplomatom po tom, ako Tel Aviv v roku 2023 odvolal z krajiny svojho veľvyslanca.
Autor TASR
Pretória 31. januára (TASR) - Juhoafrická republika (JAR) v piatok oznámila Izraelu, že jeho chargé d'affaires Ariel Seidman je „persona non grata“ a musí do 72 hodín opustiť jej územie. Izraelská vláda na to zareagovala vyhostením diplomatického zástupcu Pretórie, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Vzťahy medzi oboma krajinami sú dlhodobo napäté najmä po tom, ako sa JAR v roku 2023 obrátila na Medzinárodný súdny dvor s podnetom, podľa ktorého je izraelská vojna v Pásme Gazy genocídou.
Juhoafrické ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení uviedlo, že vyhostenie izraelského diplomata prichádza „po sérii neakceptovateľných porušení diplomatických noriem a praxe“. Jedným z nich bolo „opakované využívanie oficiálnych izraelských platforiem na sociálnych sieťach na urážlivé útoky“ voči prezidentovi Cyrilovi Ramaphosovi. Okrem toho ministerstvo obvinilo izraelské veľvyslanectvo zo zámerného neinformovania o „údajných návštevách vysokých izraelských predstaviteľov“.
Na tento krok promptne zareagovalo izraelské ministerstvo zahraničných vecí, keď vyhlásilo vysokopostaveného diplomatického zástupcu JAR za nežiaducu osobu s tým, že musí opustiť Izrael takisto do 72 hodín. Vo svojom vyjadrení na platforme X obvinilo Pretóriu z „falošných útokov proti Izraelu na medzinárodnej scéne“ a vyhostenie svojho diplomata označilo za „jednostranný a nepodložený krok“.
Seidman bol v JAR najvyššie postaveným izraelským diplomatom po tom, ako Tel Aviv v roku 2023 odvolal z krajiny svojho veľvyslanca.
Vzťahy medzi oboma krajinami sú dlhodobo napäté najmä po tom, ako sa JAR v roku 2023 obrátila na Medzinárodný súdny dvor s podnetom, podľa ktorého je izraelská vojna v Pásme Gazy genocídou.
Juhoafrické ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení uviedlo, že vyhostenie izraelského diplomata prichádza „po sérii neakceptovateľných porušení diplomatických noriem a praxe“. Jedným z nich bolo „opakované využívanie oficiálnych izraelských platforiem na sociálnych sieťach na urážlivé útoky“ voči prezidentovi Cyrilovi Ramaphosovi. Okrem toho ministerstvo obvinilo izraelské veľvyslanectvo zo zámerného neinformovania o „údajných návštevách vysokých izraelských predstaviteľov“.
Na tento krok promptne zareagovalo izraelské ministerstvo zahraničných vecí, keď vyhlásilo vysokopostaveného diplomatického zástupcu JAR za nežiaducu osobu s tým, že musí opustiť Izrael takisto do 72 hodín. Vo svojom vyjadrení na platforme X obvinilo Pretóriu z „falošných útokov proti Izraelu na medzinárodnej scéne“ a vyhostenie svojho diplomata označilo za „jednostranný a nepodložený krok“.
Seidman bol v JAR najvyššie postaveným izraelským diplomatom po tom, ako Tel Aviv v roku 2023 odvolal z krajiny svojho veľvyslanca.