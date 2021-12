Izrael oznámil dokončenie inteligentného plota na hranici s Gazou

Jeruzalem 7. decembra (TASR) - Izrael v utorok oznámil dokončenie zvýšenej bezpečnostnej bariéry na hranici s palestínskym pásmom Gazy, ktorá má zabrániť militantom preniknúť do židovského štátu. Informovala o tom agentúra AP.



Celkovo 65-kilometrová bariéra zahŕňa radarové systémy, námorné senzory a sieť podzemných senzorov na detekciu tunelov militantov. Existujúce oplotenie bolo nahradené šesť metrov vysokým tzv. inteligentným plotom so senzormi a kamerami.



Izraelský minister obrany Benny Ganc oznámil dokončenie bariéry po viac ako troch rokoch výstavby s tým, že medzi palestínske hnutie Hamas a obyvateľov južného Izraela stavia "železný múr".



Izrael viedol štyri vojny s hnutím Hamas, odkedy sa táto islamistická militantná skupina pred takmer 15 rokmi chopila moci v pásme Gaze; naposledy vypukol konflikt v máji tohto roka.



Počas vojny v roku 2014 sa palestínski militanti dostali cez prekopané tunely do Izraela, pričom došlo k zrážkam s izraelskými jednotkami.