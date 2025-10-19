< sekcia Zahraničie
Izrael oznámil identifikáciu pozostatkov ďalšieho rukojemníka
Kancelária premiéra Benjamina Netanjahua v nedeľu zopakovala, že Izrael nevynaloží žiadne ďalšie úsilie, „kým nebudú všetci padlí rukojemníci repatriovaní“.
Autor TASR
Jeruzalem 19. októbra (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že jeden z dvoch vrátených mŕtvych rukojemníkov bol identifikovaný ako Ronen Engel. Hamas ich vrátil predchádzajúci deň a identifikácia druhého tela stále pokračuje, TASR o tom píše podľa agentúry AFP a webu The Times of Israel (TOI).
Armáda už „informovala rodinu rukojemníka Ronena Engela...., že ich blízky bol vrátený do Izraela a jeho identifikácia bola dokončená“, uviedla kancelária premiéra Benjamina Netanjahua vo vyhlásení.
Engel (54) žil v kibuci Nir Oz. Útočníci z Hamasu ho 7. októbra 2023 zabili a jeho telo bolo prevezené do Gazy. Izraelská armáda oznámila jeho smrť 1. decembra 2023.
Unesené boli aj jeho manželka Karina a ich dcéry Mika a Yuval. Rodina sa predtým ukrývala v bezpečnej miestnosti svojho domu. Nasledujúci mesiac boli v rámci prvej dohody o prímerí prepustené zo zajatia v Gaze.
Kancelária premiéra Benjamina Netanjahua v nedeľu zopakovala, že Izrael nevynaloží žiadne ďalšie úsilie, „kým nebudú všetci padlí rukojemníci repatriovaní“.
Na základe dohody o prímerí, ktorú sprostredkovali USA, Hamas vrátil všetkých 20 preživších rukojemníkov a pozostatky 12 zosnulých z 28. Podľa podmienok dohody má Hamas odovzdať všetkých rukojemníkov, živých aj mŕtvych, do pondelka 11.00 h SELČ.
Hamas neskôr uviedol, že potrebuje čas a technickú pomoc na vytiahnutie zostávajúcich tiel spod trosiek v Gaze.
Armáda už „informovala rodinu rukojemníka Ronena Engela...., že ich blízky bol vrátený do Izraela a jeho identifikácia bola dokončená“, uviedla kancelária premiéra Benjamina Netanjahua vo vyhlásení.
Engel (54) žil v kibuci Nir Oz. Útočníci z Hamasu ho 7. októbra 2023 zabili a jeho telo bolo prevezené do Gazy. Izraelská armáda oznámila jeho smrť 1. decembra 2023.
Unesené boli aj jeho manželka Karina a ich dcéry Mika a Yuval. Rodina sa predtým ukrývala v bezpečnej miestnosti svojho domu. Nasledujúci mesiac boli v rámci prvej dohody o prímerí prepustené zo zajatia v Gaze.
Kancelária premiéra Benjamina Netanjahua v nedeľu zopakovala, že Izrael nevynaloží žiadne ďalšie úsilie, „kým nebudú všetci padlí rukojemníci repatriovaní“.
Na základe dohody o prímerí, ktorú sprostredkovali USA, Hamas vrátil všetkých 20 preživších rukojemníkov a pozostatky 12 zosnulých z 28. Podľa podmienok dohody má Hamas odovzdať všetkých rukojemníkov, živých aj mŕtvych, do pondelka 11.00 h SELČ.
Hamas neskôr uviedol, že potrebuje čas a technickú pomoc na vytiahnutie zostávajúcich tiel spod trosiek v Gaze.