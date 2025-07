Izrael oznámil každodenné taktické prestávky v bojoch v Pásme Gazy

Tel Aviv 27. júla (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu oznámila zavedenie takzvanej „taktickej prestávky“ vo vojenských operáciách v niektorých častiach Pásma Gazy s cieľom zmierniť humanitárnu krízu spôsobenú nedostatkom potravín v palestínskej enkláve. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.



„Prestávka sa začne v oblastiach, kde nepôsobí IDF (izraelská armáda): al-Mawásí, Dajr al-Balah a mesto Gaza, každý deň až do odvolania,“ uvádza sa vo vyhlásení na sociálnej sieti Telegram. Prestávky by mali byť od 10.00 do 20.00 h miestneho času. Armáda ďalej dodala, že na bezpečný prechod humanitárnych konvojov budú vytvorené určené bezpečné trasy.



Izrael ešte v sobotu oznámil, že v noci na nedeľu začne do Pásma Gazy zhadzovať medzinárodnú humanitárnu pomoc a vytvorí humanitárne koridory pre konvoje Organizácie Spojených národov (OSN). Palestínske zdroje potvrdili, že pomoc už začala dopadať do severnej časti enklávy.



Egyptská televízia al-Káhira zároveň v nedeľu po tomto oznámení informovala, že egyptské kamióny s humanitárnou pomocou už začali vchádzať do Pásma Gazy cez hraničný priechod Rafah na juhu Pásma Gazy.



Tieto kroky prichádzajú po mesiacoch medzinárodného tlaku a varovaní humanitárnych organizácií pred šírením hladomoru v palestínskej enkláve. Medzinárodné organizácie upozorňujú, že 2,2 milióna tamojších obyvateľov vzdoruje rozsiahlemu hladu, pričom potraviny sa rýchlo míňajú po tom, čo Izrael v marci úplne prerušil dodávky do vojnou skúšanej oblasti. Tie boli obnovené v máji, no s obmedzeniami.