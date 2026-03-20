Izrael oznámil nové útoky na Irán, ten predtým odpálil ďalšie rakety

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Tel Aviv/Teherán 20. marca (TASR) - Izraelská armáda pokračovala v noci na piatok v útokoch na Irán. Bez bližších podrobností oznámila, že spustila novú sériu úderov na "infraštruktúru teroristického režimu" v Teheráne. Irán predtým odpálil viacero rakiet na Izrael, správy o zranených alebo väčších škodách sa neobjavili. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA, AP a AFP.

Vo štvrtok pred polnocou sa vo veľkej časti stredného Izraela ozvali sirény a v Jeruzaleme bolo počuť hlasné výbuchy. Išlo o 13. takýto poplach za deň, ktorý tak bol jedným z najaktívnejších od začiatku vojny pred takmer tromi týždňami, pokiaľ ide o odpaľovanie iránskych rakiet na Izrael, napísala AP.

Izraelská armáda oznámila, že počas hodiny a pol pred polnocou identifikovala tri skupiny rakiet vystrelených z Iránu. Izraelské záchranná služba nehlásila žiadne obete najnovších útokov islamskej republiky.

Oznámila však, že po skoršom útoku v meste Kirjat Šmona pri severnej hranici s Libanonom previezli do nemocnice osobu s kritickými zraneniami. Budovu v meste, ktoré bolo opakovane cieľom útokov Iránu a jeho libanonského spojenca hnutia Hizballáh, poškodil priamy zásah.
