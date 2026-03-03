< sekcia Zahraničie
Izrael oznámil novú vlnu útokov na Teherán
Podľa iránskych médií bolo počuť dva výbuchy okolo sídla štátneho rozhlasového a televízneho vysielateľa IRIB. Novinári AFP hlásia štyri silné výbuchy.
Autor TASR
Tel Aviv/Teherán 2. marca (TASR) - Izraelská armáda v pondelok oznámila novú vlnu útokov na Teherán po tom, čo vyzvala tamojších obyvateľov, aby sa evakuovali. Iránske média hlásili výbuchy v niekoľkých častiach hlavného mesta, informuje TASR podľa správ agentúry AFP a stanice Sky News.
Armáda Izraela potvrdila, že „zasiahla a rozložila“ sídlo zmienenej rozhlasovej a televíznej stanice pri spustení nových útokov „na ciele patriace iránskemu teroristickému režimu“.
Komunikačné centrum iránskeho režimu bolo podľa izraelskej armády využívané na „pokračovanie vojenských aktivít pod zámienkou civilnej činnosti“ a tiež na „propagandistické aktivity“.
„Aktivity, ktoré sa v tomto centre vykonávali, boli realizované a riadené iránskymi Revolučnými gardami,“ uviedla armáda vo vyhlásení s tým, že táto stanica roky vyzývala na „zničenie Izraelského štátu a na použitie jadrových zbraní“.
Izraelská armáda pred týmito útokmi vydala evakuačné varovania pre obyvateľov Teheránu nachádzajúcich sa v blízkosti oblasti na severe mesta.
Sky News informuje, že sídlo IRIB bolo zasiahnuté aj pri americko-izraelských útokoch v noci na pondelok.
