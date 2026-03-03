Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. marec 2026Meniny má Bohumil, Bohumila
< sekcia Zahraničie

Izrael oznámil novú vlnu útokov na Teherán

.
Na snímke ľudia prechádzajú pri zničených budovách po útokoch americkej a izraelskej armády v Teheráne v Iráne. Foto: TASR/AP

Podľa iránskych médií bolo počuť dva výbuchy okolo sídla štátneho rozhlasového a televízneho vysielateľa IRIB. Novinári AFP hlásia štyri silné výbuchy.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tel Aviv/Teherán 2. marca (TASR) - Izraelská armáda v pondelok oznámila novú vlnu útokov na Teherán po tom, čo vyzvala tamojších obyvateľov, aby sa evakuovali. Iránske média hlásili výbuchy v niekoľkých častiach hlavného mesta, informuje TASR podľa správ agentúry AFP a stanice Sky News.

Podľa iránskych médií bolo počuť dva výbuchy okolo sídla štátneho rozhlasového a televízneho vysielateľa IRIB. Novinári AFP hlásia štyri silné výbuchy.

Armáda Izraela potvrdila, že „zasiahla a rozložila“ sídlo zmienenej rozhlasovej a televíznej stanice pri spustení nových útokov „na ciele patriace iránskemu teroristickému režimu“.

Komunikačné centrum iránskeho režimu bolo podľa izraelskej armády využívané na „pokračovanie vojenských aktivít pod zámienkou civilnej činnosti“ a tiež na „propagandistické aktivity“.

„Aktivity, ktoré sa v tomto centre vykonávali, boli realizované a riadené iránskymi Revolučnými gardami,“ uviedla armáda vo vyhlásení s tým, že táto stanica roky vyzývala na „zničenie Izraelského štátu a na použitie jadrových zbraní“.

Izraelská armáda pred týmito útokmi vydala evakuačné varovania pre obyvateľov Teheránu nachádzajúcich sa v blízkosti oblasti na severe mesta.

Sky News informuje, že sídlo IRIB bolo zasiahnuté aj pri americko-izraelských útokoch v noci na pondelok.
.

Neprehliadnite

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027