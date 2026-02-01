< sekcia Zahraničie
Izrael oznámil otvorenie hraničného priechodu Rafah
Autor TASR
Jeruzalem 1. februára (TASR) - Izrael v nedeľu oznámil opätovné otvorenie priechodu Rafah ma hranici medzi palestínskym Pásmom Gazy a Egyptom. Priechod je otvorený v obmedzenom režime, výlučne pre obyvateľov Pásma Gazy. S odvolaním sa na vyhlásenie izraelského Úradu pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT) o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.