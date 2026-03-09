< sekcia Zahraničie
Izrael oznámil rozsiahlu vlnu útokov na Teherán, Isfahán a južný Irán
Autor TASR
Tel Aviv 9. marca (TASR) - Izraelská armáda v pondelok spustila nové rozsiahle útoky na mestá Teherán, Isfahán a južné časti Iránu. Ešte pred oznámením týchto útokov hlásili z iránskeho hlavného mesta explózie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Izraelské ozbrojené sily začali rozsiahlu vlnu útokov na infraštruktúru iránskeho teroristického režimu v Teheráne, Isfaháne a južnom Iráne,“ uviedla armáda vo svojom vyhlásení.
AFP predtým informovala o explóziách, ktoré otriasli viacerými časťami iránskej metropoly.
Viac než desať explózií bolo počuť podľa AFP v pondelok aj v izraelskom Tel Avive po tom, ako armáda uviedla, že zaznamenala nové rakety odpálené z Iránu. Útoky na strednú časť Izraela si v pondelok vyžiadal jedného mŕtveho a niekoľko zranených.
Stanica Sky News informuje, že počas vojnového konfliktu, ktorý vypukol po tom, čo USA a Izrael 28. februára zaútočili na Irán, zahynulo v Izraeli 11 ľudí. V Iráne zahynulo podľa tvrdenia iránskeho veľvyslanca pri OSN Amíra Saída Íraváního viac než 1330 osôb.
