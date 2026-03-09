Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 9. marec 2026Meniny má Františka
< sekcia Zahraničie

Izrael oznámil rozsiahlu vlnu útokov na Teherán, Isfahán a južný Irán

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Viac než desať explózií bolo počuť podľa AFP v pondelok aj v izraelskom Tel Avive po tom, ako armáda uviedla, že zaznamenala nové rakety odpálené z Iránu.

Autor TASR
Tel Aviv 9. marca (TASR) - Izraelská armáda v pondelok spustila nové rozsiahle útoky na mestá Teherán, Isfahán a južné časti Iránu. Ešte pred oznámením týchto útokov hlásili z iránskeho hlavného mesta explózie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Izraelské ozbrojené sily začali rozsiahlu vlnu útokov na infraštruktúru iránskeho teroristického režimu v Teheráne, Isfaháne a južnom Iráne,“ uviedla armáda vo svojom vyhlásení.

AFP predtým informovala o explóziách, ktoré otriasli viacerými časťami iránskej metropoly.

Viac než desať explózií bolo počuť podľa AFP v pondelok aj v izraelskom Tel Avive po tom, ako armáda uviedla, že zaznamenala nové rakety odpálené z Iránu. Útoky na strednú časť Izraela si v pondelok vyžiadal jedného mŕtveho a niekoľko zranených.

Stanica Sky News informuje, že počas vojnového konfliktu, ktorý vypukol po tom, čo USA a Izrael 28. februára zaútočili na Irán, zahynulo v Izraeli 11 ľudí. V Iráne zahynulo podľa tvrdenia iránskeho veľvyslanca pri OSN Amíra Saída Íraváního viac než 1330 osôb.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Kde bola v Prešporku Wall Street?

OTESTUJTE SA: Kto napísal tieto svetoznáme diela?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch