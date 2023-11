Izrael oznámil rozšírenie vojenskej operácie v Pásme Gazy

Jeruzalem 17. novembra (TASR) - Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Herci Halevi v piatok ohlásil rozšírenie vojenskej operácie zo severu Pásma Gazy "do iných oblastí". TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Blížime sa k rozloženiu vojenského systému na severe Pásma Gazy. Pokiaľ ide o nás budeme pokračovať do ďalších oblastí," uviedol Halevi.



Dodal, že velitelia palestínskeho militantného hnutia Hamas musia byť "systematicky" zlikvidovaní rovnako ako aj ich infraštruktúra. Kým sa tak nestane, bude sa izraelská armáda zameriavať na stále viac regiónov, povedal Halevi.



Izraelská pozemná operácia sa v posledných týždňoch sústredila predovšetkým na severnú časť Pásma Gazy. Odborníci však predpovedajú jej možné rozšírenie aj na juh.



Rozšírenie pozemnej operácie do iných oblastí by pritom ešte viac zhoršilo humanitárnu situáciu v Pásme Gazy. Podľa OSN bolo nútených opustiť svoje domovy pre prebiehajúce boje už takmer 1,6 milióna obyvateľov tohto palestínskeho územia. V enkláve pritom žije asi 2,2 milióna obyvateľov.



Izraelské sily zhadzovali aj v stredu v Pásme Gazy letáky, v ktorých vyzývali Palestínčanov, aby sa evakuovali. Podobné letáky zhadzovala izraelská armáda celé týždeň pred spustením pozemnej operácie, píše agentúra AP.



Snahy Izraela o minimalizovanie civilných obetí však nie sú úspešné, uviedol vo štvrtok v rozhovore pre americkú televízie CBS News izraelský premiér Benjamin Netanjahu. "Každé úmrtie civilistu je tragédia," cituje premiéra agentúra Reuters. Podľa Netanjahua robí Izrael všetko preto, aby civilistov ochránil, no Hamas robí všetko preto, aby zostali v ceste.



Väčšina obyvateľov Gazy sa presunula na juh enklávy. Nie je však jasné, kam pôjdu, ak sa izraelské útoky rozšíria smerom viac na juh, keďže Egypt odmieta povoliť ich hromadný presun na svoje územie. Izrael pritom Palestínčanov vyzýva, aby sa presunuli do bezpečnej zóny v meste Mawasi ležiacom pri Stredozemnom mori, kam je možné doručiť humanitárnu pomoc.



Napriek zúfalej potrebe po humanitárnej pomoci nebude v piatok do Pásma Gazy dodaná nijaká humanitárna pomoc cez hraničný priechod Rafah z Egypta pre výpadok komunikačného systému, ktorý trvá už druhý deň. Oznámil to Úrad OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA).