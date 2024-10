Izrael oznámil smrť ďalšieho rukojemníka zadržiavaného v Pásme Gazy

Tel Aviv 7. októbra (TASR) - Izrael v pondelok oznámil smrť ďalšieho z rukojemníkov, ktorých palestínske radikálne hnutie Hamas zadržiava v Pásme Gazy od útoku na juh Izraela zo 7. októbra 2023. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Organizácia Fórum rodín rukojemníkov a nezvestných osôb vo svojom vyhlásení uviedla, že 28-ročného Idana Shtiviho zabili počas útoku na hudobnom festivale Nova a Hamas jeho telo naďalej zadržiava v Pásme Gazy.



Shtivi podľa organizácie dorazil na miesto festivalu krátko pred začiatkom útoku. "Idan ráno 7. októbra prišiel na Nova festival, aby zdokumentoval svojich priateľov, vystúpenia a workshopy," uviedlo fórum. Podľa spravodajského webu The Times of Israel (TOI) sa Shtivi dobrovoľne prihlásil na fotografovanie festivalu.



"Nikdy sa však nedostal dovnútra. Keď začal útok, Idan pomohol dvom neznámym ľuďom, ktorých práve stretol, utiecť z miesta. Toto nesebecké rozhodnutie nakoniec viedlo k jeho únosu," dodala organizácia vo vyhlásení.



Muž sa podľa TOI pokúsil utiecť v aute spolu s ďalšími dvoma ľuďmi, avšak militanti Hamasu zablokovali cestu smerom na sever. Následne sa otočil a smeroval na juh, ale zišiel z cesty, stratil kontrolu nad vozidlom a narazil do stromu. V jeho aute sa údajne našli náboje a krv. Shtiviho vyhlásili za nezvestného, zatiaľ čo osoby, ktoré sa s ním nachádzali v aute, našli mŕtve.



Shtiviho smrť v pondelok potvrdila aj izraelská armáda, píše TOI, pričom armáda jeho rodinu informovala už v nedeľu.



Pri minuloročnom útoku Hamasu na Izrael zahynulo približne 1200 ľudí. Militanti tiež zajali približne 250 izraelských a zahraničných rukojemníkov, z ktorých 97 naďalej zostáva v Pásme Gazy. Izraelská armáda tvrdí, že 34 zo zadržiavaných rukojemníkov je po smrti.