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Izrael oznámil ukončenie pozemnej operácie s nasadením tankov v Gaze
Izrael a Hamas sa navzájom pravidelne obviňujú z porušovania dohody o prímerí sprostredkovanej USA.
Autor TASR
Jeruzalem 19. novembra (TASR) - Izraelská armáda vo štvrtok oznámila, že pozemná operácia s nasadením tankov v strednej časti Pásma Gazy, ktorá sa začala v stredu napriek prímeriu sprostredkovanému Spojenými štátmi, je ukončená. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Úrad izraelského ministerstva obrany pre civilné záležitosti na palestínskych územiach (COGAT) vo vyhlásení uviedol, že Palestínčania sa budú môcť opäť voľne pohybovať v dotknutých oblastiach v blízkosti utečeneckých táborov al-Burajdž a Nusajrát.
„Radi by sme vás informovali, že aktivita sa skončila a os Saláh ad-Dín bola opätovne otvorená,“ oznámil COGAT vo vyhlásení v arabskom jazyku na sociálnej sieti Facebook s odvolaním sa na hlavnú dopravnú tepnu tohto vojnou zničeného územia.
Izraelská armáda predtým v stredu informovala, že spustila operáciu v oblasti strednej časti Pásma Gazy kontrolovanej hnutím Hamas, za takzvanou „žltou líniou“, ktorá po prímerí z októbra 2025 oddeľuje územia pod kontrolou izraelskej armády a palestínskeho militantného hnutia Hamas.
Izrael a Hamas sa navzájom pravidelne obviňujú z porušovania dohody o prímerí sprostredkovanej USA, ktorá nasledovala po dvoch rokoch vojny vyvolanej útokom Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023.
Od začiatku prímeria zahynulo viac ako 1600 Palestínčanov, vyplýva z bilancie agentúry AFP založenej na údajoch ministerstva zdravotníctva v Gaze, ktoré pôsobí pod správou Hamasu a ktorého štatistiky považuje OSN za spoľahlivé.
Za rovnaké obdobie prišlo podľa izraelskej armády o život sedem jej vojakov a jeden civilný dodávateľ.
Úrad izraelského ministerstva obrany pre civilné záležitosti na palestínskych územiach (COGAT) vo vyhlásení uviedol, že Palestínčania sa budú môcť opäť voľne pohybovať v dotknutých oblastiach v blízkosti utečeneckých táborov al-Burajdž a Nusajrát.
„Radi by sme vás informovali, že aktivita sa skončila a os Saláh ad-Dín bola opätovne otvorená,“ oznámil COGAT vo vyhlásení v arabskom jazyku na sociálnej sieti Facebook s odvolaním sa na hlavnú dopravnú tepnu tohto vojnou zničeného územia.
Izraelská armáda predtým v stredu informovala, že spustila operáciu v oblasti strednej časti Pásma Gazy kontrolovanej hnutím Hamas, za takzvanou „žltou líniou“, ktorá po prímerí z októbra 2025 oddeľuje územia pod kontrolou izraelskej armády a palestínskeho militantného hnutia Hamas.
Izrael a Hamas sa navzájom pravidelne obviňujú z porušovania dohody o prímerí sprostredkovanej USA, ktorá nasledovala po dvoch rokoch vojny vyvolanej útokom Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023.
Od začiatku prímeria zahynulo viac ako 1600 Palestínčanov, vyplýva z bilancie agentúry AFP založenej na údajoch ministerstva zdravotníctva v Gaze, ktoré pôsobí pod správou Hamasu a ktorého štatistiky považuje OSN za spoľahlivé.
Za rovnaké obdobie prišlo podľa izraelskej armády o život sedem jej vojakov a jeden civilný dodávateľ.