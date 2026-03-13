< sekcia Zahraničie
Izrael oznámil útoky na Teherán, za deň vraj zasiahol 200 cieľov
Desiatky izraelských stíhačiek zhodili na ciele bomby, tvrdí armáda, ktorá na sociálnych sieťach zverejnila zábery zachytávajúce útoky.
Autor TASR
Tel Aviv 13. marca (TASR) - Izraelská armáda v piatok uviedla, že za uplynulý deň zasiahla v Iráne viac než 200 cieľov vrátane odpaľovačov rakiet a obranných systémov. Armáda medzičasom oznámila začiatok novej vlny útokov na infraštruktúru islamskej republiky v Teheráne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Stíhacie lietadlá podľa vyhlásenia armády za posledný deň vykonali 20 rozsiahlych útokov zameraných na „odpaľovacie zariadenia balistických rakiet, obranné systémy a zariadenia na výrobu zbraní“.
Spravodajský portál The Times of Israel informuje, že Izrael zasiahol ciele na západe a v strednej časti islamskej republiky.
Desiatky izraelských stíhačiek zhodili na ciele bomby, tvrdí armáda, ktorá na sociálnych sieťach zverejnila zábery zachytávajúce útoky.
Izraelská armáda v 14. deň vojny v Iráne oznámila začiatok novej vlny úderov na iránske hlavné mesto. „Izraelské ozbrojené sily práve začali rozsiahlu vlnu útokov cielených na infraštruktúru iránskeho teroristického režimu v Teheráne,“ uviedla.
Stanica BBC informuje, že neďaleko iránskej metropoly sa ozvalo niekoľko výbuchov.
Spojené štáty a Izrael 28. februára zaútočili na Irán, kde je podľa iránskeho Červeného polmesiaca v dôsledku pokračujúcich útokov poškodených 24.531 civilných objektov, z toho 19.775 obytných, informuje stanica al-Džazíra. Poškodených je aj 69 škôl, pričom zranenia utrpelo 195 učiteľov a študentov.
Podľa iránskeho zástupcu pri OSN zahynulo v Iráne od začiatku tejto vojny 1348 ľudí a ďalších 17.000 utrpelo zranenia. Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) vo štvrtok informoval, že od vypuknutia vojny na Blízkom východe bolo v Iráne vysídlených až 3,2 milióna ľudí.
