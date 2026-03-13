Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izrael oznámil útoky na Teherán, za deň vraj zasiahol 200 cieľov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Desiatky izraelských stíhačiek zhodili na ciele bomby, tvrdí armáda, ktorá na sociálnych sieťach zverejnila zábery zachytávajúce útoky.

Autor TASR
Tel Aviv 13. marca (TASR) - Izraelská armáda v piatok uviedla, že za uplynulý deň zasiahla v Iráne viac než 200 cieľov vrátane odpaľovačov rakiet a obranných systémov. Armáda medzičasom oznámila začiatok novej vlny útokov na infraštruktúru islamskej republiky v Teheráne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Stíhacie lietadlá podľa vyhlásenia armády za posledný deň vykonali 20 rozsiahlych útokov zameraných na „odpaľovacie zariadenia balistických rakiet, obranné systémy a zariadenia na výrobu zbraní“.

Spravodajský portál The Times of Israel informuje, že Izrael zasiahol ciele na západe a v strednej časti islamskej republiky.

Desiatky izraelských stíhačiek zhodili na ciele bomby, tvrdí armáda, ktorá na sociálnych sieťach zverejnila zábery zachytávajúce útoky.

Izraelská armáda v 14. deň vojny v Iráne oznámila začiatok novej vlny úderov na iránske hlavné mesto. „Izraelské ozbrojené sily práve začali rozsiahlu vlnu útokov cielených na infraštruktúru iránskeho teroristického režimu v Teheráne,“ uviedla.

Stanica BBC informuje, že neďaleko iránskej metropoly sa ozvalo niekoľko výbuchov.

Spojené štáty a Izrael 28. februára zaútočili na Irán, kde je podľa iránskeho Červeného polmesiaca v dôsledku pokračujúcich útokov poškodených 24.531 civilných objektov, z toho 19.775 obytných, informuje stanica al-Džazíra. Poškodených je aj 69 škôl, pričom zranenia utrpelo 195 učiteľov a študentov.

Podľa iránskeho zástupcu pri OSN zahynulo v Iráne od začiatku tejto vojny 1348 ľudí a ďalších 17.000 utrpelo zranenia. Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) vo štvrtok informoval, že od vypuknutia vojny na Blízkom východe bolo v Iráne vysídlených až 3,2 milióna ľudí.
