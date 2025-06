Izrael oznámil, že aktivistov z lode s pomocou pre Gazu deportuje

Jeruzalem 9. júna (TASR) - Dvanásť aktivistov z lode Madleen s humanitárnou pomocou určenou pre obyvateľov Pásma Gazy bude deportovaných do vlasti. Oznámilo to v pondelok izraelské ministerstvo zahraničných vecí, píše TASR na podľa stanice BBC.



Izraelská armáda prevzala v noci na pondelok kontrolu nad touto loďou, ktorou sa okrem iných plavila švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová, jej kolega z Brazílie Thiago Ávila, francúzska europoslankyňa Rima Hassanová ako aj ďalší aktivisti z Francúzska, Turecka či Španielska.



Izraelský rezort diplomacie loď označuje za „selfie jachtu takzvaných celebrít“. V pondelok popoludní informoval, že pokračuje v plavbe „do izraelského prístavu“. Dodal, že keď doň pripláva, budú prijaté opatrenia na návrat jej cestujúcich do ich domovských krajín.



Izraelský minister obrany Jisrael Kac nariadil ešte v nedeľu armáde, aby lodi zabránila priplávať k brehom Pásma Gazy. Vyhlásil pritom, že Izrael nedovolí nikomu narušiť námornú blokádu Pásma Gaz a misiu aktivistov označil za propagandistickú akciu na podporu palestínskeho militantného hnutia Hamas.



Jachtu Madleen plaviacu sa pod vlajkou Británie prevádzkuje propalestínska koalícia Flotila slobody (FFC). Loď vyplávala minulú v nedeľu 1. júna z prístavného mesta Catania na talianskom ostrove Sicília, pričom v pondelok 9. júna chcela dopraviť do Gazy symbolické množstvo pomoci pre civilistov a zvýšiť medzinárodné povedomie o tamojšej humanitárnej kríze.



Prezident Emmanuel Macron po jej zaistení armádou požiadal Izrael, aby sa šiesti francúzski občania na palube lode „mohli čo najskôr vrátiť do Francúzska“, uviedol v pondelok nemenovaný zdroj z prostredia jeho kancelárie.



Medzičasom na situáciu reagovalo aj Turecko, ktoré zadržanie lode označilo za „ohavný útok“ a porušenie práva v medzinárodných vodách. Konanie Izraela odsúdili aj ľudskoprávne skupiny. Amnesty International ho v pondelok označila za prejav „desivého opovrhovania“ medzinárodným právom, keďže Izrael má „medzinárodnú povinnosť“ zabezpečiť prístup k potravinám a základným potrebám civilnému obyvateľstva v Gaze. Dodala, že aktivisti by nemuseli riskovať svoje životy, ak by sa tak dialo.



Izrael uvalil na Gazu námornú blokádu po tom, ako sa v roku 2007 vlády v pobrežnom pásme ujal Hamas. Podľa izraelskej vlády je nevyhnutná na to, aby sa zabránilo dodávkam zbraní pre militantov.



Izrael však blokuje do Gazy aj prístup humanitárnej pomoci, za čo čelí kritike a odsúdeniu zo strany medzinárodného spoločenstva. OSN upozornila, že celej populácii s viac ako dvoma miliónmi obyvateľov hrozí vyhladovanie.