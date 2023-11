Izrael oznámil, že do nemocnice v Pásme Gazy preváža inkubátory

Tel Aviv 14. novembra (TASR) - Izraelská armáda v utorok oznámila, že "koordinuje prevoz inkubátorov z nemocnice v Izraeli do Pásma Gazy". TASR prevzala správu z portálu britskej stanice BBC.



Okrem oznámenia na sociálnych sieťach zverejnila armáda aj fotografiu jedného z izraelských vojakov, ako vykladá inkubátor z dodávky na parkovisku. Nebolo spresnené, kde fotografia vznikla.



Táto akcia nasleduje po varovaniach palestínskych zdravotníkov, že novorodenci v nemocniciach v Pásme Gazy trpia nedostatkom zdravotníckych potrieb, Chýba tiež elektrina, bez ktorej nefungujú ani inkubátory.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v nedeľu 12. novembra informovala, že najväčšia nemocnica v meste Gaza, Šifá, už prestala fungovať a že situácia v nej je "zúfalá a nebezpečná".



Hovorca izraelských ozbrojených síl Daniel Hagari vyhlásil, že Izrael bude pomáhať pri evakuácii bábätiek v ohrození života a pri ich presune do "bezpečnejšej nemocnice". Nespomenul však, či sú do nemocnice Šifá posielané inkubátory.



Podľa personálu nemocnice bezpečné premiestňovanie bábätiek si vyžaduje sofistikované prístroje.