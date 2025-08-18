Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izrael oznámil, že Južnému Sudánu poskytne humanitárnu pomoc

Na snímke izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar. Foto: TASR - Martin Baumann

Saar vo svojom vyhlásení uviedol, že pomoc Izraela je určená pre zraniteľné skupiny obyvateľstva Južného Sudánu, ktorý v súčasnosti zápasí s epidémiou cholery a čelí akútnemu nedostatku zdrojov.

Tel Aviv 18. augusta (TASR) - Izrael v pondelok oznámil, že Južnému Sudánu - jednej z najchudobnejších krajín sveta, ktorá sa opäť zmieta v násilnostiach - poskytne núdzovú humanitárnu pomoc. Toto oznámenie izraelského ministra zahraničných vecí Gideona Saara nasleduje po medializovaných správach, že Izrael rokoval s Južným Sudánom o presídlení Palestínčanov z Gazy. Južný Sudán to však rázne poprel, informovala agentúra AFP.

Pomoc (Izraela) bude zahŕňať základné zdravotnícke potreby na liečbu pacientov, zariadenia na čistenie vody, rukavice a rúška, ako aj špeciálne hygienické balíčky na prevenciu cholery a potravinové balíčky,“ dodal izraelský rezort diplomacie.

Medzičasom však experti podporovaní OSN opäť varovali pred hroziacim hladomorom v palestínskom Pásme Gazy, kde Izrael drasticky obmedzil objemy vpúšťanej humanitárnej pomoci. Okrem toho sa viackrát vyskytli prípady rabovania konvojov s humanitárnou pomocou.

Ľudskoprávna organizácia Amnesty International v pondelok obvinila Izrael z uplatňovania zámernej politiky vyhladovania obyvateľov Pásma Gazy a zo „systematického ničenia zdravia, blahobytu a sociálnych štruktúr“ Palestínčanov. Izrael tieto obvinenia odmietol.

Vojna v Pásme Gazy bola vyvolaná útokom organizovaných ozbrojených skupín napojených na palestínske militantné hnutie Hamas na osady na juhu Izraela. Tento vpád sa odohral 7. októbra 2023 a vyžiadal si 1219 obetí, prevažne civilistov.

Následná letecká a neskôr aj rozsiahla pozemná ofenzíva v Pásme Gazy podľa údajov ministerstva zdravotníctva v tejto enkláve ovládanej Hamasom pripravila o život už vyše 62.000 ľudí, väčšinou civilistov.
