< sekcia Zahraničie
Izrael oznámil, že Južnému Sudánu poskytne humanitárnu pomoc
Saar vo svojom vyhlásení uviedol, že pomoc Izraela je určená pre zraniteľné skupiny obyvateľstva Južného Sudánu, ktorý v súčasnosti zápasí s epidémiou cholery a čelí akútnemu nedostatku zdrojov.
Autor TASR
Tel Aviv 18. augusta (TASR) - Izrael v pondelok oznámil, že Južnému Sudánu - jednej z najchudobnejších krajín sveta, ktorá sa opäť zmieta v násilnostiach - poskytne núdzovú humanitárnu pomoc. Toto oznámenie izraelského ministra zahraničných vecí Gideona Saara nasleduje po medializovaných správach, že Izrael rokoval s Južným Sudánom o presídlení Palestínčanov z Gazy. Južný Sudán to však rázne poprel, informovala agentúra AFP.
Saar vo svojom vyhlásení uviedol, že pomoc Izraela je určená pre zraniteľné skupiny obyvateľstva Južného Sudánu, ktorý v súčasnosti zápasí s epidémiou cholery a čelí akútnemu nedostatku zdrojov.
„Pomoc (Izraela) bude zahŕňať základné zdravotnícke potreby na liečbu pacientov, zariadenia na čistenie vody, rukavice a rúška, ako aj špeciálne hygienické balíčky na prevenciu cholery a potravinové balíčky,“ dodal izraelský rezort diplomacie.
Medzičasom však experti podporovaní OSN opäť varovali pred hroziacim hladomorom v palestínskom Pásme Gazy, kde Izrael drasticky obmedzil objemy vpúšťanej humanitárnej pomoci. Okrem toho sa viackrát vyskytli prípady rabovania konvojov s humanitárnou pomocou.
Ľudskoprávna organizácia Amnesty International v pondelok obvinila Izrael z uplatňovania zámernej politiky vyhladovania obyvateľov Pásma Gazy a zo „systematického ničenia zdravia, blahobytu a sociálnych štruktúr“ Palestínčanov. Izrael tieto obvinenia odmietol.
Vojna v Pásme Gazy bola vyvolaná útokom organizovaných ozbrojených skupín napojených na palestínske militantné hnutie Hamas na osady na juhu Izraela. Tento vpád sa odohral 7. októbra 2023 a vyžiadal si 1219 obetí, prevažne civilistov.
Následná letecká a neskôr aj rozsiahla pozemná ofenzíva v Pásme Gazy podľa údajov ministerstva zdravotníctva v tejto enkláve ovládanej Hamasom pripravila o život už vyše 62.000 ľudí, väčšinou civilistov.
Saar vo svojom vyhlásení uviedol, že pomoc Izraela je určená pre zraniteľné skupiny obyvateľstva Južného Sudánu, ktorý v súčasnosti zápasí s epidémiou cholery a čelí akútnemu nedostatku zdrojov.
„Pomoc (Izraela) bude zahŕňať základné zdravotnícke potreby na liečbu pacientov, zariadenia na čistenie vody, rukavice a rúška, ako aj špeciálne hygienické balíčky na prevenciu cholery a potravinové balíčky,“ dodal izraelský rezort diplomacie.
Medzičasom však experti podporovaní OSN opäť varovali pred hroziacim hladomorom v palestínskom Pásme Gazy, kde Izrael drasticky obmedzil objemy vpúšťanej humanitárnej pomoci. Okrem toho sa viackrát vyskytli prípady rabovania konvojov s humanitárnou pomocou.
Ľudskoprávna organizácia Amnesty International v pondelok obvinila Izrael z uplatňovania zámernej politiky vyhladovania obyvateľov Pásma Gazy a zo „systematického ničenia zdravia, blahobytu a sociálnych štruktúr“ Palestínčanov. Izrael tieto obvinenia odmietol.
Vojna v Pásme Gazy bola vyvolaná útokom organizovaných ozbrojených skupín napojených na palestínske militantné hnutie Hamas na osady na juhu Izraela. Tento vpád sa odohral 7. októbra 2023 a vyžiadal si 1219 obetí, prevažne civilistov.
Následná letecká a neskôr aj rozsiahla pozemná ofenzíva v Pásme Gazy podľa údajov ministerstva zdravotníctva v tejto enkláve ovládanej Hamasom pripravila o život už vyše 62.000 ľudí, väčšinou civilistov.