Izrael oznámil, že naďalej plánuje operáciu v meste Rafah

Jeruzalem 24. apríla (TASR) - Izrael v stredu oznámil, že napreduje s plánovaním operácie v meste Rafah na juhu Pásma Gazy. Medzinárodné spoločenstvo však vyjadruje obavy v spojitosti s 1,5 miliónmi Palestínčanov, ktorí sa tam nachádzajú, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Izrael napreduje s našou operáciou proti (hnutiu) Hamas v Rafahu," uviedol hovorca izraelskej vlády David Mencer. "Štyri prápory (Hamasu), ktoré zostávajú v Rafahu, nemôžu byť pred Izraelom uchránené. Zaútočíme na ne," povedal. Dodal, že mobilizovali dve rezervné brigády na obranné a taktické misie proti tomuto palestínskemu islamistickému hnutiu v Pásme Gazy.



Od začiatku izraelskej pozemnej operácie v Gaze 27. októbra zničili podľa Mencera najmenej 18 alebo 19 z celkového počtu 24 práporov Hamasu.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu opakovanie uvádza, že Izrael uskutoční útok na Rafah, ktorý je posledným väčším sídlom v Pásme Gazy, do ktorého ešte izraelské pozemné sily nevstúpili, pripomína AFP.



Zničenie posledných štyroch práporov Hamasu v Rafahu je podľa Netanjahua dôležité na naplnenie cieľa jeho vlády, ktorým je eliminácia tohto islamistického hnutia v Pásme Gazy.



Do mesta Rafah sa uchýlila väčšina z približne 2,4 milióna obyvateľov Pásma Gazy a mnohí z nich tam žijú v provizórnych táboroch. Izrael viaceré krajiny vrátane USA, ktoré sú jeho hlavným spojencom, varovali pred vyslaním vojakov do Rafahu a vyjadrili obavy z veľkého množstva obetí z radov civilistov.



Hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Matthew Miller v apríli upozornil, že "totálna vojenská invázia v Rafahu by mala nesmierne škodlivý účinok" na civilistov, ktorí tam uviazli, a v konečnom dôsledku by uškodila bezpečnosti Izraela.



Hnutie Hamas žiada v Pásme Gazy trvalé prímerie, čo je však pre Netanjahua v tejto fáze neprijateľné. Izraelský premiér vyjadril odhodlanie zničiť všetky prápory Hamasu.