Izrael oznámil, že prvou dávkou zaočkoval už polovicu obyvateľov

Jeruzalem 26. februára (TASR) - Polovica obyvateľov Izraela už dostalo aspoň jednu dávku vakcíny proti chorobe COVID-19, pričom 35 percent dostalo obe dávky. V piatok to oznámil minister zdravotníctva židovského štátu Juli Edelstein, ktorého cituje agentúra Reuters.



Palestínčanov žijúcich vo východnom Jeruzaleme, ktorí sú do očkovacej kampane spustenej vlani 19. decembra zahrnutí, Izrael počíta medzi svojich 9,3 milióna obyvateľov. Palestínski Arabi z okupovaného západného brehu Jordánu (Predjordánska) a pásma Gazy však od židovského štátu vakcíny nedostanú, pripomína Reuters. Predseda izraelskej vlády Benjamin Netanjahu uviedol, že chce dosiahnuť, aby boli do konca marca zaočkovaní všetci Izraelčania nad 16 rokov, čo by umožnilo uvoľnenie všetkých protiepidemických opatrení v krajine už v apríli. Koncom marca sa v Izraeli uskutočnia predčasné voľby, v ktorých Netanjahu bojuje o znovuzvolenie.



Rezort zdravotníctva je však znepokojený klesajúcim záujmom o očkovanie vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech. V tejto súvislosti preto vláda podmienila prístup do určitých rekreačných zariadení zaočkovaním.



Osoby zaočkované oboma dávkami vakcíny, ako aj ľudia, ktorí COVID-19 už prekonali, budú môcť využívať telocvične, kiná, divadlá, hotely a synagógy, ak sa preukážu potvrdením, tzv. zeleným pasom.