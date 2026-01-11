< sekcia Zahraničie
Izrael oznámil, že tichomorská Samoa bude mať ambasádu v Jeruzaleme
Drvivá väčšina krajín má svoje diplomatické zastúpenie v Tel Avive, ktorý považujú za hlavné mesto Izraela.
Autor TASR
Jeruzalem 11. januára (TASR) - Tichomorská Samoa sa stane ôsmou krajinou, ktorá bude mať svoje veľvyslanectvo v Jeruzaleme. Otvorenie ambasády v nedeľu potvrdil izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar, píše TASR podľa agentúry AFP.
„Práve som hovoril s premiérom Samoy La'aulim Leuateom Schmidtom. Poďakoval som sa mu za jeho morálne rozhodnutie otvoriť veľvyslanectvo v Jeruzaleme v roku 2026,“ napísal Saar na sieti X. „Vyjadril som tiež naše uznanie za dôslednú podporu Izraela zo strany Samoy na multilaterálnej scéne,“ povedal s tým, že premiéra ostrovnej krajiny pozval na návštevu Izraela.
Štatút Jeruzalema je jednou z najchúlostivejších otázok v izraelsko-palestínskom konflikte. Pri vzniku štátu Izrael OSN navrhovala, aby nebol súčasťou žiadneho štátu, ale bol pod jej správou ako zvláštny medzinárodný útvar „corpus separatum“. To sa nenaplnilo a mesto ostalo formálne rozdelené.
Izrael anektoval východný Jeruzalem po arabsko-izraelskej vojne v roku 1967, čo medzinárodné spoločenstvo ani Palestínčania neuznávajú a túto časť mesta stále považujú za svoje hlavné mesto. Izrael považuje za svoje hlavné mesto celý Jeruzalem.
Spor o štatút Jeruzalema obnovil prezident Donald Trump počas svojho prvého funkčného obdobia, keď tam otvoril veľvyslanectvo USA v roku 2018. Vyvolalo to hnev Palestínčanov a medzinárodné odsúdenie.
Izraelská vláda zaviedla formálnu politiku finančných stimulov pre krajiny, ktoré sú ochotné otvoriť si veľvyslanectvo v Jeruzaleme. V septembri to spravilo Fidži a ďalšími sú Papua Nová Guinea, Paraguaj, Guatemala, Honduras a Kosovo, ktorého nezávislosť od Srbska mnoho krajín neuznáva.
