Izrael oznámil, že tichomorská Samoa bude mať ambasádu v Jeruzaleme

Na snímke izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar Foto: TASR - Martin Baumann

Drvivá väčšina krajín má svoje diplomatické zastúpenie v Tel Avive, ktorý považujú za hlavné mesto Izraela.

Jeruzalem 11. januára (TASR) - Tichomorská Samoa sa stane ôsmou krajinou, ktorá bude mať svoje veľvyslanectvo v Jeruzaleme. Otvorenie ambasády v nedeľu potvrdil izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar, píše TASR podľa agentúry AFP.

Práve som hovoril s premiérom Samoy La'aulim Leuateom Schmidtom. Poďakoval som sa mu za jeho morálne rozhodnutie otvoriť veľvyslanectvo v Jeruzaleme v roku 2026,“ napísal Saar na sieti X. „Vyjadril som tiež naše uznanie za dôslednú podporu Izraela zo strany Samoy na multilaterálnej scéne,“ povedal s tým, že premiéra ostrovnej krajiny pozval na návštevu Izraela.

Štatút Jeruzalema je jednou z najchúlostivejších otázok v izraelsko-palestínskom konflikte. Pri vzniku štátu Izrael OSN navrhovala, aby nebol súčasťou žiadneho štátu, ale bol pod jej správou ako zvláštny medzinárodný útvar „corpus separatum“. To sa nenaplnilo a mesto ostalo formálne rozdelené.

Izrael anektoval východný Jeruzalem po arabsko-izraelskej vojne v roku 1967, čo medzinárodné spoločenstvo ani Palestínčania neuznávajú a túto časť mesta stále považujú za svoje hlavné mesto. Izrael považuje za svoje hlavné mesto celý Jeruzalem.

Spor o štatút Jeruzalema obnovil prezident Donald Trump počas svojho prvého funkčného obdobia, keď tam otvoril veľvyslanectvo USA v roku 2018. Vyvolalo to hnev Palestínčanov a medzinárodné odsúdenie.

Izraelská vláda zaviedla formálnu politiku finančných stimulov pre krajiny, ktoré sú ochotné otvoriť si veľvyslanectvo v Jeruzaleme. V septembri to spravilo Fidži a ďalšími sú Papua Nová Guinea, Paraguaj, Guatemala, Honduras a Kosovo, ktorého nezávislosť od Srbska mnoho krajín neuznáva.
