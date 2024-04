Izrael oznámil, že umožní dočasnú pomoc do Pásma Gazy

Jeruzalem 5. apríla (TASR) - Izrael umožní "dočasné" dodávky pomoci cez svoje hranice so severnou časťou Pásma Gazy, oznámil v piatok úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Od útoku palestínskeho radikálneho hnutia Hamas z vlaňajšieho októbra, ktorý vyvolal vojnu, sa tak po prvý raz opäť otvorí hraničný priechod Erez vedúci na toto hladomorom ohrozené územie. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"Izrael umožní dočasné dodávky humanitárnej pomoci cez (mesto) Ašdod a kontrolné stanovisko Erez," uvádza sa vo vyhlásení vlády zverejnenom niekoľko hodín po varovaní amerického prezidenta Joea Bidena. "Táto zvýšená pomoc zabráni humanitárnej kríze a je potrebná na zabezpečenie pokračovania bojov a dosiahnutie cieľov vojny," dodáva sa vo vyhlásení.



Oznámenie prichádza v čase, keď sa zvyšuje medzinárodný tlak na Izrael po tom, ako židovský štát prevzal zodpovednosť za nedávny útok, pri ktorom zahynulo sedem humanitárnych pracovníkov.



Biden v napätom 30-minútovom telefonáte s Netanjahuom vo štvrtok "jasne uviedol, že politika USA v súvislosti s Gazou" sa bude určovať na základe "špecifických, konkrétnych a merateľných krokov na riešenie civilných škôd, ľudského utrpenia a bezpečnosti humanitárnych pracovníkov", uviedol Biely dom.



Izraelské úrady okrem povolenia dodávok pomoci cez hraničný priechod Erez a prístav Ašdod, ktorý sa nachádza približne 40 kilometrov severne od Pásma Gazy, povolia aj "zvýšenú jordánsku pomoc cez Kerem Šalom", hraničný priechod na juhu Izraela.



Washington bezprostredne po oznámení Izraela privítal kroky na "zvýšenie toku pomoci do Pásma Gazy" a vyzval na ich "úplnú a rýchlu implementáciu". Pásmo Gazy je od začiatku vojny pod izraelskou blokádou, pričom OSN obviňuje Izrael, že bráni dodávkam humanitárnej pomoci. OSN tiež varuje pred "katastrofálnou" úrovňou hladu. Izrael poprel, že by obmedzoval dodávky pomoci.



Pri útoku Hamasu 7. októbra 2023 zahynulo 1170 Izraelčanov a cudzincov, väčšinou civilistov. Židovský štát v rámci odvetnej vojenskej kampane zabil už najmenej 33.037 ľudí - väčšinou žien a detí, vyplýva zo štatistík gazských úradov.



Biely dom vo štvrtok uviedol, že Spojené štáty naďalej "neochvejne" podporujú obranu Izraela napriek varovaniu Bidena, že politika Washingtonu vo vojne v Pásme Gaze závisí od ochrany tamojších civilistov. "Naša podpora sebaobrany Izraela zostáva neotrasiteľná," povedal novinárom hovorca Národnej bezpečnostnej rady (NSC) John Kirby. "Čelia rôznym hrozbám, a Spojené štáty sa nechystajú odísť," dodal.