Izrael oznámil, že útočil na teroristickú infraštruktúru v Sýrii

Jeruzalem 12. novembra (TASR) - Izraelské bojové lietadlá uskutočnili útoky na teroristickú infraštruktúru na území Sýrie. Reagovali na paľbu smerujúcu zo sýrskeho územia na Izraelom okupované Golanské výšiny. Oznámila to v nedeľu izraelská armáda, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Izraelské obranné sily (IDF) nedávno v reakcii na včerajší (sobota) útok na Golanské výšiny zasiahli miesta teroristickej infraštruktúry v Sýrii, uviedla izraelská armáda v aplikácii Telegram.



Izraelská armáda v sobotu oznámila, že dva projektily vypálené zo Sýrie dopadli do neobývaných oblastí Golanských výšin a v tomto regióne sa rozozvučali sirény varujúce pred leteckým útokom. Izrael na ciele v Sýrii útočil aj v piatok po tom, ako dron vypustený z tejto krajiny vrazil do budovy školy v meste Ejlat na juhu Izraela, pripomína AFP.



Izrael väčšinu Golanských výšin okupuje od tzv. Šesťdňovej vojny z roku 1967. Jeho anexiu tohto územia z roku 1981 však neuznáva Organizácia Spojených národov.