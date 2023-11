Izrael oznámil, že vykonáva operáciu proti Hamasu v nemocnici v Gaze

Jeruzalem/Gaza 15. novembra (TASR) - Izraelská armáda v noci na stredu oznámila, že vykonáva operáciu v nemocnici Šifá, ktorá je najväčším zdravotníckym zariadením v pásme Gazy. Podľa Izraela a Spojených štátov sa pod touto nemocnicou zrejme nachádza veliteľské centrum militantov z Hamasu, informuje agentúra AFP.



"Na základe informácií tajných služieb a operačnej nevyhnutnosti jednotky izraelskej armády vykonávajú presnú a cielenú operáciu v stanovenej časti nemocnice Šifá," uvádza sa vo vyhlásení izraelských ozbrojených síl, podľa ktorého do nemocničného areálu vstúpili izraelskí vojaci.



Americký prezident Joe Biden pred začiatkom operácie vyzval Izrael, aby zvolil taký postup, ktorý čo najmenej naruší fungovanie nemocnice. "Nemocnicu je potrebné chrániť," zdôraznil Biden.



Izraelská armáda dala Hamasu 12 hodín na to, aby ukončil vojenské aktivity v komplexe nemocnici Šifá a vyzval "všetkých teroristov Hamasu prítomných v nemocnici, aby sa vzdali". "Čo sa, žiaľ, nestalo," uvádza sa vo vyhlásení izraelskej armády.



Súčasťou izraelských zásahových tímov sú aj zdravotníci a osoby hovoriace po arabsky, ktorí prešli špeciálnym výcvikom zameraným zvládnutie operácie v takomto "zložitom a citlivom prostredí". Cieľom tohto opatrenia je čo najvyššej možnej miere ochrániť "civilistov, ktorých Hamas využíva ako ľudské štíty," uviedla izraelská armáda. Hamas takéto konanie popiera.



OSN odhaduje, že v nemocnici sa aktuálne nachádza minimálne 2300 pacientov, zamestnancov a civilistov, ktorí utiekli zo svojich domovov. Podľa správ svedkov v nemocnici panujú strašné podmienky: operácie sa tam vykonávajú bez anestézie, na chodbách prebývajú celé rodiny odkázané na malé dávky jedla a vody.



Vzduch v nemocnici údajne napĺňa pach rozkladajúcich sa mŕtvol, keďže v márniciach nie je elektrický prúd. Približne 180 tiel už museli pochovať do masového hrobu vrátane siedmich novorodencov, ktorí zomreli po výpadku prúdu v inkubátoroch.



Podľa zistení amerických tajných služieb militanti zhromaždili v nemocnici zásoby zbraní a "sú pripravení reagovať na izraelskú vojenskú operáciu proti tomuto zariadeniu," uviedol v utorok hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby.