Izrael oznámil, že zničil najväčší tunel Hamasu v Pásme Gazy

Tel Aviv/Gaza 5. marca (TASR) - Izraelská armáda zničila najväčší tunel militantného hnutia Hamas v palestínskom Pásme Gazy. V utorok to oznámila samotná armáda. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Tunel s viacerými odbočkami, ktorý bol objavený na severe palestínskeho pobrežného pásma vlani v polovici decembra, armáda preskúmala a zbúrala v posledných týždňoch.



Armáda zverejnila aj videá zachytávajúce explózie v niektorých úsekoch tunela a vojakov odpratávajúcich betón do iných častí. Informácie nie je možné nezávisle overiť, upozornila AFP.



Izraelské ozbrojené sily (IDF) uviedli, že tunel bol dlhý vyše štyri kilometre, hlboký 50 metrov a mohli cezeň jazdiť vozidlá.



Tento tunelový systém sa nachádzal 400 metrov od hraničného priechodu Erez medzi Izraelom a Pásmom Gazy, ale nesiahal až na izraelské územie, dodali IDF. Podľa správ v izraelských médiách viedol do utečeneckého tábora Džabálíjá na severe (Pásma Gazy), ktorý je pokladaný za baštu Hamasu.



Tunel údajne vybudoval Muhammad Sinwár, brat Jahju Sinwára, ktorý riadi militantnú palestínsku organizáciu Hamas v Pásme Gazy.