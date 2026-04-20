< sekcia Zahraničie
Izrael oznámil zmarenie plánu útoku na ropovod z Azerbajdžanu
Autor TASR
Jeruzalem 20. apríla (TASR) - Izrael v pondelok oznámil, že odhalil iránsku sieť, ktorá plánovala útoky na ropovod vedúci z Azerbajdžanu k Stredozemnému moru a na izraelské a židovské ciele v Azerbajdžane. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Izraelské spravodajské služby Mosad a Šin bet v spoločnom vyhlásení uviedli, že bunka riadená iránskymi Revolučnými gardami plánovala zaútočiť na ropovod Baku-Tbilisi-Ceyhan pred niekoľkými týždňami, tento plán však bol zmarený.
Bunka podľa oznámenia plánovala aj útoky na židovské a izraelské ciele v Azerbajdžane vrátane veľvyslanectva Izraela, synagógy v Baku či lídrov tamojšej židovskej komunity. Členov skupiny, u ktorých našli výbušné drony a nálože, zadržali azerbajdžanské orgány.
Irán sa k záležitosti zatiaľ nevyjadril.
