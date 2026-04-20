Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 20. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

Izrael oznámil zmarenie plánu útoku na ropovod z Azerbajdžanu

Na ilustračnej snímke ropovod. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Autor TASR
Jeruzalem 20. apríla (TASR) - Izrael v pondelok oznámil, že odhalil iránsku sieť, ktorá plánovala útoky na ropovod vedúci z Azerbajdžanu k Stredozemnému moru a na izraelské a židovské ciele v Azerbajdžane. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.

Izraelské spravodajské služby Mosad a Šin bet v spoločnom vyhlásení uviedli, že bunka riadená iránskymi Revolučnými gardami plánovala zaútočiť na ropovod Baku-Tbilisi-Ceyhan pred niekoľkými týždňami, tento plán však bol zmarený.

Bunka podľa oznámenia plánovala aj útoky na židovské a izraelské ciele v Azerbajdžane vrátane veľvyslanectva Izraela, synagógy v Baku či lídrov tamojšej židovskej komunity. Členov skupiny, u ktorých našli výbušné drony a nálože, zadržali azerbajdžanské orgány.

Irán sa k záležitosti zatiaľ nevyjadril.
