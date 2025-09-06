Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izrael oznámil zriadenie novej humanitárnej zóny na juhu Pásma Gazy

Na snímke obyvatelia Pásma Gazy. Foto: TASR/AP

Podľa armády budú v humanitárnej zóne k dispozícii poľné nemocnice, vodovodné potrubia, odsoľovacie zariadenia a stany.

Autor TASR
Jeruzalem/Gaza 6. septembra (TASR) - Izraelská armáda v sobotu ráno oznámila zriadenie novej humanitárnej zóny v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy. TASR o tom píše na základe spravodajského webu The Times of Israel (TOI).

Podľa armády budú v humanitárnej zóne k dispozícii poľné nemocnice, vodovodné potrubia, odsoľovacie zariadenia a stany. Zabezpečený má byť aj pravidelný prísun potravín, liekov a ďalších zdravotníckych potrieb. Dodávky majú byť koordinované prostredníctvom Úradu pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT) s OSN a ďalšími medzinárodnými organizáciami, spresnili úrady.

Hovorca izraelskej armády Avičaj Adrai v príspevku na sociálnych sieťach zároveň vyzval obyvateľov mesta Gaza, aby využili možnosť včasnej evakuácie a presunuli sa do južných oblastí, kde sa už nachádzajú tisíce ľudí.

Oznámenia prichádzajú v čase, keď izraelské jednotky rozširujú ofenzívu v severnej časti enklávy a usilujú sa o ovládnutie samotného mesta Gaza. Armáda vo štvrtok uviedla, že v rámci operácie už získala kontrolu nad približne 40 percentami tohto najväčšieho mesta Pásma Gazy.

Podľa izraelského premiéra Benjamina Netanjahua je jej zámerom poraziť militantov z hnutia Hamas a prinútiť ich prepustiť zvyšných izraelských rukojemníkov. Ofenzívu kritizujú desiatky štátov a medzinárodných organizácií, najmä pre vyhlásený hladomor v oblasti.
