Izrael: Palestínčania zo Západného brehu budú môcť cestovať do Turecka

Jeruzalem 10. augusta (TASR) - Palestínčanom z Izraelom okupovaného západného brehu Jordánu budú ponúknuté špeciálne lety do destinácií v Turecku. Realizovať sa budú od konca z letiska Ramon neďaleko letoviska Eilat na pobreží Červeného mora, oznámil v utorok izraelský úrad pre letiská. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ide o najnovšie gesto Izraela voči Palestínčanom po nátlaku zo strany Spojených štátov na uvoľnenie cestovných obmedzení. "Vítame úsilie uľahčiť cestovanie pre Palestínčanov," uviedol pre Reuters zdroj z amerického veľvyslanectva v Izraeli.



V rámci pilotného programu budú lety od konca augusta lietať dvakrát týždenne do Istanbulu a Antalye na tureckých dopravcoch Atlas a Pegasus a na lietadlách Airbus A321, uviedol letiskový úrad. Lety sa však nebudú týkať Palestínčanov z Gazy.



Zástupcovia Palestínčanov, ktorých pohyb Izrael bežne obmedzuje, však uviedli, že nie sú stranou tohto rozhodnutia.



"Nik s nami túto otázku nekonzultoval," uviedol vysokopostavený člen Organizácie za oslobodenie Palestíny (PLO) Wasl Abú Júsuf. "To, čo žiadame, jee opätovné uvedenie medzinárodného letiska al-Kuds do prevádzky ako letiska štátu Palestína", dodal.



Palestínčania z území, ktoré Izrael okupuje od vojny v roku 1967, nemôžu letecky cestovať z izraleského medzinárodného letiska Bena Guriona v Tel Avive bez špeciálneho povolenia, pripomína Reuters.



Letisko Ramon, ktoré sa nachádza zhruba 300 kilometrov od Jeruzalema, je určené na prijatie akýchkoľvek lietadiel presmerovaných z letiska Bena Guriona, spresňuje Reuters.