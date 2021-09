Palestínski väzni odvolali plánovanú hromadnú hladovku

Jeruzalem 15. septembra (TASR) - Približne 1400 Palestínčanov, zadržiavaných v izraelských väzniciach, odvolalo plánovanú protestnú hladovku, ktorá sa mala začať tento týždeň. Zrušenie protestu zdôvodnili tým, že izraelské úrady splnili ich požiadavky, informovala v stredu agentúra AFP.



Palestínski väzni v utorok avizovali, že od piatku začnú držať hromadnú hladovku na protest proti podľa nich neľudským podmienkam v izraelských väzniciach. Do protestu malo v prvej fáze zapojiť približne 1380 zo 4000 Palestínčanov väznených v Izraeli a ďalší sa k nim mali pripojiť od budúceho týždňa.



Združenie palestínskych väzňov však v stredu oznámilo, že sa rozhodlo "pozastaviť plány na kolektívnu protestnú hladovku po tom, ako boli splnené jeho požiadavky". Izrael podľa združenia okrem iného súhlasil s tým, že prestane voči palestínskym väzňom uplatňovať kolektívne tresty.



Hovorca izraelskej väzenskej správy v stredu uviedol, že nič nenasvedčuje tomu, že by sa mala v piatok začať ohlásená protestná hladovka. K tvrdeniu o splnení požiadaviek palestínskych väzňov sa však vyjadriť odmietol.



Vyhlásenie hladovky bolo súčasťou eskalácie napätia, ku ktorej došlo po minulotýždňovom úteku šiestich palestínskych väzňov z prísne stráženého väzenia Gilboa na severe Izraela. Všetci väzni na úteku boli považovaní za veľmi nebezpečných a izraelské bezpečnostné zložky po nich spustili rozsiahle pátranie. Štyroch z nich už medzičasom dolapili.



Podľa komisie palestínskej samosprávy pre väzňov boli po tomto úteku stovky Palestínčanov prevezených do iných väzníc a dozorcovia im údajne zhabali aj osobné veci. Nahnevaní väzni v reakcii na to založili požiare vo viacerých väzniciach.