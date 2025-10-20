Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pár tajil úmrtie preživšej holokaust, aby mohol za ňu poberať podporu

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Niekoľko izraelských médií prinieslo informácie, že seniorka mesačne prijímala finančnú podporu vo výške viac než 4600 eur, a to aj z Nemecka.

Autor TASR
Tel Aviv 20. októbra (TASR) - Žena z Izraela a jej partner sú podozriví, že na svojom pozemku ešte pred rokom a pol pochovali 93-ročnú seniorku, ktorá prežila holokaust, aby aj po jej smrti mohli v jej mene naďalej poberať finančné dávky. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.

Ženu preživšiu holokaust finančne podporoval izraelský štát i rôzne organizácie, uviedla izraelská polícia.

Niekoľko izraelských médií prinieslo informácie, že seniorka mesačne prijímala finančnú podporu vo výške viac než 4600 eur, a to aj z Nemecka.

Bezpečnostné zložky objavili ostatky ženy koncom septembra tohto roka v zhruba tri metre hlbokej jame na pozemku rodiny v severoizraelskom meste Karmiel, spresnila polícia.

Seniorka tu žila spoločne so svojou dcérou a jej partnerom. Obaja boli vzatí do väzby, muž tam však neskôr spáchal samovraždu.

Vyšetrovanie v prípade sa začalo minulý mesiac po tom, čo príbuzní začali ohľadne seniorky vyjadrovať znepokojenie, píše DPA. Dcéra im totiž o zdravotnom stave matky poskytovala protichodné informácie.

Po rozhovore s políciou však 64-ročná dcéra i jej partner priznali, že žena zomrela ešte v apríli 2024. Poskytli však rozporné informácie o tom, kde jej telo pochované.

Telo ženy bolo prevezené do forenzného zriadenia. Izraelský spravodajský portá Ynet uviedol, že sa stále čaká na výsledky súdnej pitvy, ktorá určí príčinu jej úmrtia.

V súčasnosti žije v Izraeli ešte približne 120.000 preživších holokaust, píše DPA.
