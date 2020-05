Izraelský parlament začal rozpravu o koaličnej zmluve

Jeruzalem 5. mája (TASR) - Poslanci izraelského parlamentu začali v utorok rozpravu o koaličnej zmluve, ktorej zákonnosť bola spochybnená podaním na izraelský Najvyšší súd.



Agentúra AFP cituje z tlačovej správy vydanej parlamentom, podľa ktorého bolo k obsahu spornej koaličnej zmluvy uzavretej medzi úradujúcim premiérom Benjaminom Netanjahuom a jeho politickým oponentom Bennym Gancom podaných asi 1000 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a pripomienok.



Rozprava má trvať v utorok do polnoci a pokračovať v stredu, keď je na 16.00 h miestneho času naplánované hlasovanie o vyslovení dôvery novej vláde národnej jednoty v čase koronakrízy.



Námietku proti koaličnej zmluve podalo na Najvyšší súd osem osôb, medzi ktorými je aj bývalý Gancov spojenec Jair Lapid, šéf opozičnej strany Budúcnosť existuje (Ješ atid). Títo sťažovatelia sa snažia zablokovať dohodu o vzniku koalície, zatiaľ čo Gancov centristický blok Modrá a biela (Kachol lavan) dohodu bráni.



Ak by Najvyšší súd koaličnú zmluvu "potopil" alebo ak by ju odmietol schváliť parlament, v Izraeli by sa po troch voľbách s nepresvedčivým výsledkom konali v poradí už štvrté od apríla 2019.



Samotný Netanjahu v pondelok varoval, že súd svojím prípadným zásahom "pôjde proti vôli ľudu" vyjadrenej v marcových parlamentných voľbách, v ktorých jeho pravicová strana Jednota (Likud) získala 36 poslaneckých mandátov a porazila koalíciu Modrá a biela s 33 mandátmi.



Očakáva sa, že porota zložená z 11 sudcov rozhodne do štvrtka, čo je podľa volebného zákona konečný termín na vytvorenie novej izraelskej vlády.



Počas svojho pondelkového zasadnutia sudcovia vyjadrili podľa AFP znepokojenie z niekoľkých aspektov koaličnej zmluvy, ale zdráhali sa rozhodnúť o zákonnosti jednotlivých ustanovení skôr, ako koaličná zmluva začne platiť.



AFP pripomenula, že Ganc svoju kampaň pred všetkými nedávnymi parlamentnými voľbami postavil na neprijateľnosti Netanjahua na čele kabinetu, pričom jeho vládnutie označil za "skorumpované". Netanjahu bol totiž obvinený z úplatkárstva, podvodu a porušenia dôvery v troch od seba nezávislých prípadoch. Začiatok súdneho procesu bol pre epidémiu choroby COVID-19 odložený o dva mesiace a mal by sa začať 24. mája.



Podľa obžaloby Netanjahu prijal od svojich zámožných priateľov luxusné dary v hodnote státisícov dolárov, ponúkal obchodné výhody vydavateľovi novín a využil jeho vplyv na pomoc zámožnému telekomunikačnému magnátovi výmenou za priaznivé informovanie o svojej osobe na obľúbenej spravodajskej stránke.



Po svojom neúspešnom pokuse o zostavenie vlády Ganc v rozpore so svojimi tvrdeniami spred volieb uzavrel s Netanjahuom dohodu o vytvorení koaličného kabinetu. Tento svoj postoj zdôvodnil nutnosťou stability v čase koronakrízy.



V súlade s dosiahnutou dohodou sa Ganc a Netanjahu budú striedať vo funkcii predsedu vlády, pričom Netanjahu ju bude rok a pol zastávať ako prvý a Ganc ho vystrieda v októbri 2021. Táto dohoda zaviedla do slovníka politických termínov v Izraeli v súvislosti Gancom nové heslo - alternant, poznamenala AFP.



Dohoda o vzniku koaličnej vlády, ktorá bola parafovaná pred dvoma týždňami po 16 mesiacoch politickej krízy, stanovuje konanie parlamentných volieb v Izraeli o tri roky.