Izrael otvoril reštaurácie niekoľko hodín po tom, ako ich zavrel

Jeruzalem 21. júla (TASR) – Izraelský parlamentný výbor pre koronavírus dnes odhlasoval opätovné otvorenie reštaurácií – stalo sa tak len niekoľko hodín po tom, ako ich vláda oficiálne zatvorila v snahe zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19. Informovala o tom agentúra DPA.



Izraelský parlament Kneset v júli prijal zákon umožňujúci vláde zaviesť obmedzenia v boji s koronavírusom aj bez jeho okamžitého schválenia. Parlamentný výbor však musí schváliť akékoľvek rozhodnutie vlády v rámci jedného týždňa.



Tieto pravidlá viedli k tomu, že už raz prijaté rozhodnutia vlády boli následne rýchlo znova odvolané – a to spôsobovalo u verejnosti i podnikov zmätok.



Vláda premiéra Benjamina Netanjahua minulý víkend zaviedla nové obmedzenia vrátane zatvorenia obchodov predávajúcich iný než základný tovar, kaderníctiev, nákupných centier či bazénov pre verejnosť. Reštriktívne opatrenia platili od piatkového popoludnia až do nedeľného rána, keď sa v Izraeli začína pracovný týždeň.



Príslušný parlamentný výbor predtým zahlasoval proti rozhodnutiu vlády uzavrieť plavárne a telocvične, na čo Netanjahu zareagoval hrozbou, že odvolá predsedníčku tohto výboru, a to napriek tomu, že je členkou jeho vlastnej strany Likud.



Reštaurácie mali pôvodne v priebehu týždňa zostať zatvorené s výnimkou donášok jedla. Majitelia reštaurácií aj mnohí Izraelčania zareagovali pobúrene a uviedli, že svoje prevádzky ponechajú napriek zákazu otvorené a budú tak riskovať pokuty.



Netanjahua médiá ešte prednedávnom chválili za zvládnutie prvej vlny nákazy, teraz však – v súvislosti s druhou vlnou – čelí narastajúcej kritike po tom, čo sa počet nakazených začal koncom mája opäť zvyšovať. Protesty proti krokom jeho vlády v boji s pandémiou sa konali po celej krajine.



V Izraeli bolo do utorka potvrdených celkovo 52 7687 prípadov nákazy a 422 úmrtí. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo 22 000 pacientov. Vážne chorých je momentálne 260 osôb.