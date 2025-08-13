Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izrael: Päť Palestínčanov sa vydávalo za humanitárnych pracovníkov

Na snímke humanitárna pomoc pre Palestínčanov, ktorú zhadzujú nad mestom Gaza v severnej časti Pásma Gazy v piatok 8. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Organizácia World Central Kitchen aj pre AFP potvrdila, že vozidlo a osoby, ktoré boli predmetom záujmu, s ňou nemali žiadnu spojitosť.

Tel Aviv 13. augusta (TASR) - Izraelská armáda v utorok oznámila, že pri minulotýždňovom nálete zneškodnila päť Palestínčanov, ktorých označila za militantov vydávajúcich sa za humanitárnych pracovníkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Päť mužov „stálo v blízkosti vozidla označeného emblémom medzinárodnej humanitárnej organizácie World Central Kitchen (WCK), hoci s touto organizáciou nemali žiadnu spojitosť... predstavovali hrozbu pre naše jednotky“, uviedla armáda vo vyhlásení.

Nešpecifikovala však, aké konkrétne nebezpečenstvo tieto osoby predstavovali ani k akému militantnému hnutiu patrili. Armáda zverejnila aj letecké zábery, na ktorých vidno osoby v žltých vestách, ktoré zvyčajne nosia humanitárni pracovníci a ktoré sa zdali byť ozbrojené, píše AFP.

Pred podniknutím útoku si armáda u WCK údajne overila, či malo vozidlo napojenie na túto organizáciu. WCK aj pre AFP potvrdila, že „vozidlo a osoby, ktoré boli predmetom záujmu, s ňou nemali žiadnu spojitosť“.

Dôrazne odsudzujeme každého, kto sa vydáva za World Central Kitchen či inú humanitárnu organizáciu, pretože to ohrozuje civilistov a humanitárnych pracovníkov. Bezpečnosť a ochrana našich tímov sú našou najvyššou prioritou,“ dodala WCK.
