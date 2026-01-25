< sekcia Zahraničie
Izrael pátra na severe Pásma Gazy po ostatkoch posledného rukojemníka
Autor TASR
Jeruzalem/Gaza 25. januára (TASR) - Izrael pátra v severnej časti Pásma Gazy po ostatkoch posledného rukojemníka Rana Gviliho. V nedeľu to potvrdila izraelská armáda aj kancelária premiéra Benjamina Netanjahua. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a spravodajského webu The Times of Israel (TOI).
„Operácia prebieha na cintoríne v severnej časti Gazy a zahŕňa rozsiahle pátracie akcie, pri ktorých sa v plnej miere využívajú všetky dostupné spravodajské informácie. Táto snaha bude pokračovať tak dlho, ako bude potrebné,“ píše sa vo vyhlásení izraelského premiéra. O pátracej akcii zameranej na nájdenie telesných pozostatkov Gviliho už skôr informovalo ozbrojené krídlo Hamasu.
Podľa TOI mala izraelská armáda spravodajské informácie o možnom mieste pochovania tela k dispozícii už dlhšie, v poslednom období sa však spresnili na základe vlastných vojenských operácií aj informácií, ktoré Hamas prostredníctvom sprostredkovateľov poskytol Izraelu.
Gvili mal v čase útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023 24 rokov a slúžil v policajnej jednotke. Počas bojov v kibuci Alumim bol postrelený a následne ho militanti odviedli do Pásma Gazy. Izraelskí predstavitelia v januári 2024 jeho rodičom potvrdili, že podľahol zraneniam.
Hamas na základe dohody o prímerí s Izraelom, ktorá vstúpila do platnosti 10. októbra, prepustil 47 zo 48 rukojemníkov - živých i mŕtvych.
