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Izrael plánuje deportovať 14 zahraničných aktivistov z Predjordánska
Izraelské bezpečnostné zložky zadržali všetkých 17 osôb v piatok počas zberu olív v dedine Kafr Ni'ma neďaleko Ramalláhu.
Autor TASR
Jeruzalem 8. novembra (TASR) - Izrael plánuje deportovať 14 zahraničných aktivistov, ktorých spolu s tromi Palestínčanmi zadržali v centrálnej časti Západného brehu Jordánu pre podozrenie z narúšania verejného poriadku. Informovala o tom izraelská polícia, na ktorú sa odvoláva spravodajský web The Times of Israel.
Počas výsluchov cudzincov podľa polície vyšlo najavo, že plánovali organizovať mediálne kampane namierené proti Izraelu. Niektorí z nich údajne podporujú hnutie Bojkot, stiahnutie investícií a sankcie (BDS), ktoré presadzuje bojkot Izraela. Vyšetrovanie troch zadržaných Palestínčanov naďalej pokračuje.
Izraelské bezpečnostné zložky zadržali všetkých 17 osôb v piatok počas zberu olív v dedine Kafr Ni'ma neďaleko Ramalláhu.
Podľa palestínskej aktivistickej skupiny Faz3a bolo medzi zadržanými 12 zahraničných dobrovoľníkov, dvaja zahraniční novinári, dvaja palestínski vlastníci pôdy a jeden palestínsky aktivista skupiny Faz3a.
Skupina Faz3a tvrdí, že na účastníkov zberu zaútočili izraelskí osadníci a následne ich „proti ich vôli zadržiavali až do príchodu vojakov a policajtov“, ktorí ich potom zatkli.
Zábery zverejnené aktivistami z radov osadníkov zachytávajú časť zadržaných, ako nastupujú do autobusu spoločnosti Mateh Binjamin Development Company.
Mateh Binjamin je hebrejské označenie pre samosprávnu oblasť izraelských osád v tomto regióne. Aktivisti z radov osadníkov tvrdia, že autobus zabezpečila samotná samospráva, aby zadržaných previezla na policajnú stanicu v meste Modi'in Illit, ktoré je najľudnatejšou izraelskou osadou na Západnom brehu Jordánu.
Podľa aktivistov z radov osadníkov bol prevoz zadržaných na policajnú stanicu reakciou na plánovanú provokáciu počas zberu olív v blízkosti osady Sde Efraim.
Počas výsluchov cudzincov podľa polície vyšlo najavo, že plánovali organizovať mediálne kampane namierené proti Izraelu. Niektorí z nich údajne podporujú hnutie Bojkot, stiahnutie investícií a sankcie (BDS), ktoré presadzuje bojkot Izraela. Vyšetrovanie troch zadržaných Palestínčanov naďalej pokračuje.
Izraelské bezpečnostné zložky zadržali všetkých 17 osôb v piatok počas zberu olív v dedine Kafr Ni'ma neďaleko Ramalláhu.
Podľa palestínskej aktivistickej skupiny Faz3a bolo medzi zadržanými 12 zahraničných dobrovoľníkov, dvaja zahraniční novinári, dvaja palestínski vlastníci pôdy a jeden palestínsky aktivista skupiny Faz3a.
Skupina Faz3a tvrdí, že na účastníkov zberu zaútočili izraelskí osadníci a následne ich „proti ich vôli zadržiavali až do príchodu vojakov a policajtov“, ktorí ich potom zatkli.
Zábery zverejnené aktivistami z radov osadníkov zachytávajú časť zadržaných, ako nastupujú do autobusu spoločnosti Mateh Binjamin Development Company.
Mateh Binjamin je hebrejské označenie pre samosprávnu oblasť izraelských osád v tomto regióne. Aktivisti z radov osadníkov tvrdia, že autobus zabezpečila samotná samospráva, aby zadržaných previezla na policajnú stanicu v meste Modi'in Illit, ktoré je najľudnatejšou izraelskou osadou na Západnom brehu Jordánu.
Podľa aktivistov z radov osadníkov bol prevoz zadržaných na policajnú stanicu reakciou na plánovanú provokáciu počas zberu olív v blízkosti osady Sde Efraim.