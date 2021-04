Izrael plánuje od 23. mája umožniť vstup zaočkovaným turistom s testom

Tel Aviv 13. apríla (TASR) - Izrael plánuje od 23. mája vpúšťať na svoje územie zahraničných turistov, ktorí boli zaočkovaní proti koronavírusu SARS-CoV-2, oznámili v utorok izraelské ministerstvá zdravotníctva a cestovného ruchu. Informovala o tom agentúra DPA.



Všetci zahraniční cestujúci sa pred nástupom do lietadla smerujúceho do Izraela budú musieť preukázať negatívnym PCR testom, píše agentúra Reuters. Po prílete na medzinárodné letisko Bena Guriona budú musieť predložiť test na protilátky, ktorý potvrdí, že boli zaočkovaní.



Izrael po vypuknutí pandémie prakticky úplne uzavrel svoje hranice a osobám zo zahraničia povoľuje vstup len vo výnimočných prípadoch. Cestovný ruch je však dôležitý pre hospodárstvo krajiny a počas pandémie toto odvetvie trpí, píše DPA.



Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v utorok oznámila, že v krajine by z veľkej časti mali znovu otvoriť školy.



Izraelská vláda začína postupne uvoľňovať opatrenia po tom, ako krajina výrazne pokročila v očkovaní a zaznamenala pokles nových prípadov nákazy i prípadov ochorenia COVID-19 s vážnym priebehom.



Izrael svoju očkovaciu kampaň spustil 19. decembra minulého roka. Odvtedy obe dávky vakcíny podali takmer piatim miliónom z približne 9,3 milióna obyvateľov krajiny, píše Reuters.