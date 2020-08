Izrael plánuje pomôcť Libanonu prostredníctvom tretích strán

Jeruzalem/Atény 6. augusta (TASR) - Izrael plánuje pomôcť obetiam po tragických výbuchoch v bejrútskom prístave prostredníctvom tretích strán, keďže libanonskí predstavitelia odmietli od židovského štátu prijať pomoc priamo. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.



Libanon a Izrael neudržiavajú diplomatické vzťahy a sú v podstate vo vojnovom stave.



Podľa hovorcu cyperskej vlády je Izrael pripravený vyslať zdravotnícky personál na Cyprus v prípade, že tam budú prevezení zranení po utorkových výbuchoch v prístave libanonského hlavného mesta. Let z Izraela do Libanonu totiž trvá len približne 40 minút. Podľa DPA izraelská delegácia kroky pre prípadnú cestu na Cyprus prijíma.



Izraelská rozhlasová a televízna stanica Kan v stredu uviedla, že Izrael je v pokročilom štádiu rokovaní o možnom transporte materiálneho zabezpečenia do Libanonu prostredníctvom OSN.



V správe sa tiež spomína, že Izrael plánuje na tomto materiáli nechať hebrejské písmo, aby Libanončania vedeli, že pomoc je z Izraela. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí však túto správu odmietlo komentovať.



Izrael tiež navrhol francúzskym a cyperským predstaviteľom, aby doručili do Libanonu izraelskú zásielku zdravotníckeho vybavenia a pomoci, píše internetová stránka stanice Kan.



Nemocnice v severnej časti Izraela uviedli, že sú zranených z Bejrútu pripravené liečiť.



Libanon a Izrael sú od založenia židovského štátu v roku 1948 technicky v stave vojny — s občasnými prestrelkami pozdĺž línie prímeria. Krajiny vedú taktiež dlhodobý spor ohľadne vytýčenia vzájomných hraníc.



V libanonskom parlamente dominujú spojenci proiránskeho šiitského hnutia Hizballáh, ktorí podporujú súčasnú vládu. Hizballáh a Izrael viedli proti sebe v roku 2006 mesiac trvajúcu vojnu.



Príslušníci Hizballáhu bojujú v sýrskej občianskej vojne na strane tamojších vládnych síl. Hizballáh sa v minulosti zaviazal pomstiť za každého bojovníka, ktorého Izrael zabije v Sýrii. Hizballáh považujú Izrael a Spojené štáty za teroristickú organizáciu.