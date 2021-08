Izrael plánuje povoliť 2000 obytných jednotiek pre osadníkov

Jeruzalem 12. augusta (TASR) - Izrael plánuje povoliť 2000 nových obytných jednotiek pre židovských osadníkov na okupovanom západnom brehu Jordánu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na zdroje z prostredia armády. Kancelária šéfa palestínskej samosprávy Mahmúda Abbása tieto plány odsúdila.



Povolenie na rozšírenie osád má podľa citovaných zdrojov prísť spolu s udelením súhlasu pre výstavbu stoviek palestínskych obydlí v Predjordánsku.



"Budúci týždeň sa očakáva schválenie približne 1000 obytných jednotiek pre Palestínčanov v zóne C a (povolenie) 2000 obytných jednotiek v židovských komunitách," uviedol pre AFP pod podmienkou anonymity zdroj z prostredia obrany.



Okupované palestínske územia na Západnom brehu sú rozdelené na zóny A, B a C. Zóna A je územím pod plnou palestínskou samosprávou; zóna B územím pod palestínskou civilnou správou a pod izraelskou bezpečnostnou správou; a zóna C je pod plnou izraelskou správou.



Očakávané schválenie výstavby nových bytových jednotiek bude prvým takýmto rozhodnutím novej izraelskej vlády pod vedením premiéra Naftaliho Bennetta, ktoré vyvolalo rozpor v koalícii. Nesúhlasí s ním totiž koaličné ľavicové hnutie Energia (Merec). Siedmi poslanci tejto strany vrátane troch ministrov preto v tejto veci protestovali u ministra obrany Bennyho Gantza.



"Osady sú nemorálne, osady sú nelegálne, ohrozujú naše vzťahy s Palestínčanmi a so svetom," povedal pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Mossi Raz zo strany Merec.



Abbás uvedené plány kritizoval s tým, že sú v rozpore s "jasnou americkou pozíciou" prezidenta Joea Bidena, ktorý je zástancom tzv. dvojštátneho riešenia spočívajúceho v koexistencii palestínskeho a izraelského štátu. Šéf Bieleho domu sa má v blízkej budúcnosti údajne stretnúť s Bennettom, konkrétny termín však zatiaľ známy nie je.



Podľa údajov izraelskej ľavicovej mimovládnej organizácie Mier teraz (Šalom Achšav/Peace Now) sa plánuje výstavba zhruba 860 jednotiek v palestínskych dedinách. Toto číslo však považujú za veľmi nízke, pričom podľa nich nezodpovedá reálnym potrebám rozvoja. Kritizovali tiež skutočnosť, že k schváleniu došlo po rokoch odmietania zo strany izraelských predstaviteľov.



Izrael obsadil západný breh Jordánu vo vojne v roku 1967. Odvtedy sa v tejto oblasti usídlilo takmer 700.000 Izraelčanov. Palestínčania považujú toto územie za základ svojho budúceho nezávislého štátu. Väčšina medzinárodného spoločenstva označuje židovské osady vybudované v tejto oblasti za nelegálne a za prekážku nastolenia mieru na Blízkom východe.