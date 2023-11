Izrael plánuje zabíjať militantov Hamasu strieľajúcich z nemocníc

Jeruzalem 10. novembra (TASR) - Izraelská armáda v piatok uviedla, že bude zabíjať teroristov hnutia Hamas, ktorí budú strieľať z nemocníc v Pásme Gazy. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Ak spozorujeme teroristov z Hamasu strieľať z nemocníc, urobíme, čo musíme urobiť... Ak uvidíme teroristov z Hamasu, zabijeme ich," uviedol hovorca izraelskej armády Richard Hecht. Pripomenul, že členovia Hamasu uskutočňujú útoky z nemocníc.



Palestínsky Červený polmesiac v piatok oznámil, že izraelskí ostreľovači strieľali na Nemocnicu al-Kuds v meste Gaza. Z miesta hlásili najmenej jedného mŕtveho a 20 zranených. Izraelský útok na nemocnicu Šifá, ktorá je najväčšou v oblasti, si vyžiadal 13 obetí.



Izraelská armáda upozornila, že Hamas podľa nej zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov a využíva palestínskych civilistov ako ľudské štíty. Pod nemocnicou Šifá si podľa armády vybudovalo tunely a používa ju aj ako úkryt pre svojich veliteľov. Hamas to odmieta.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok oznámila, že 20 z 36 nemocníc v palestínskom Pásme Gazy už nefunguje. Dôvodom je intenzívne bombardovanie, zničenie a nedostatok zdravotníckych potrieb.