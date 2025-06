Izrael po iránskych útokoch odstavili rafinériu v Haife

Haifa 16. júna (TASR) - Izraelská spoločnosť Bazan Group v pondelok večer informovala, že v dôsledku iránskych raketových útokov sú jej ropná rafinéria a všetky ďalšie zariadenie v Haifskom zálive odstavené. Iránske útoky podľa spoločnosti vážne poškodili elektráreň dodávajúcej elektrickú energiu do komplexu. TASR o tom píše podľa portálu Times of Israel.



Rafinéria bola cieľom iránskych rakiet po celý víkend. Najväčší útok sa odohral v noci na pondelok, keď zahynuli traja ľudia. Podľa portálu ynet sa obete ukrývali v jednej z najviac opevnených miestností v komplexe a udusili sa dymom po tom, čo jedna z iránskych rakiet spôsobila požiar v budove.



Rafinérii nachádzajúcej sa v husto obývanej oblasti už roky hrozí útok zo strany Izraelu nepriateľských síl. Minulý rok ju ohrozovali drony libanonského militantného hnutia Hizballáh. Podľa TOI však nie je známe, že by bola v minulosti priamo zasiahnutá.



Miestni obyvatelia a environmentálni aktivisti už dlho lobujú za zatvorenie rafinérie a jej premiestnenie na iné miesto, najmä pre obavy z katastrofálnych environmentálnych následkov v prípade jej zasiahnutia. Vláda sa pred dvoma rokmi rozhodla o jej premiestnení do roku 2030.