Izrael po meste Gaza zrejme podnikne ďalšie ofenzívy, tvrdí generál
Vojna si za takmer dva roky vyžiadala viac ako 65.000 obetí a vyše 160.000 zranených a v dôsledku intenzívnych útokov je toto palestínske územie takmer celé zničené.
Autor TASR
Tel Aviv 23. septembra (TASR) - Izraelské ozbrojené sily pravdepodobne uskutočnia nové útoky do častí Pásma Gazy, ktoré sú teraz preplnené stovkami tisíc vysídlených ľudí, po tom, čo ukončia svoju súčasnú ofenzívu v meste Gaza. Povedal izraelský generál vo výslužbe a bývalý poradca pre národnú bezpečnosť Jaakov Amidror pre denník The Guardian, informuje TASR.
Amidror, ktorý bol poradcom izraelského premiéra Benjamina Netanjahua pre národnú bezpečnosť v rokoch 2011 až 2013, uviedol, že „jadro“ palestínskeho militantného hnutia Hamas je v meste Gaza, ale po tamojšej ofenzíve by mohla nasledovať „ďalšia kapitola“, a to útok na oblasť „centrálnych táborov“ južnejšie.
„Kampaň v meste Gaza bude predstavovať tri mesiace intenzívnych bojov a potom šesť mesiacov na vyčistenie mesta (od bojovníkov Hamasu), aby odtiaľ nepredstavovali žiadnu hrozbu, a až potom sa rozhodneme o centrálnych táboroch,“ vyhlásil.
Britský denník objasňuje, že spomínané centrálne tábory sú utečenecké tábory Nusajrát a Burajdž v strede pobrežnej palestínskej enklávy. Oba tieto tábory sú preplnené vysídlenými Palestínčanmi a opakovane sú terčmi izraelských náletov.
Predstavitelia humanitárnych organizácií pôsobiaci v Pásme Gazy pre Guardian povedali, že počas nedávnych rokovaní s predstaviteľmi izraelskej armády im bolo „neodporúčané“ investovať značné prostriedky do výstavby nových zariadení v oblasti spomínaných táborov. „Z týchto rozhovorom sme jasne pochopili, že izraelské ozbrojené sily tam vstúpia, hoci nebolo jasné, či to znamená teraz alebo až po ich skončení operácií v meste Gaza,“ povedal jeden z humanitárnych pracovníkov.
Netanjahu v auguste na tlačovej konferencii označil tábory v strede palestínskej enklávy za vedľajší cieľ novej ofenzívy, no neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti.
Nová rozsiahla ofenzíva by ešte viac zhoršila humanitárnu krízu v Gaze, zmenšila časť zničeného územia dostupnú pre obyvateľov enklávy a zapríčinila ďalšie civilné obete. Podľa odborníkov na väčšine severu Pásma Gazy panuje hladomor, ktorý je oficiálne vyhlásený v meste Gaza, a v ostatných častiach je rozšírená podvýživa.
Vojna si za takmer dva roky vyžiadala viac ako 65.000 obetí a vyše 160.000 zranených a v dôsledku intenzívnych útokov je toto palestínske územie takmer celé zničené. Z mesta Gaza, kde izraelská armáda tento mesiac spustila novú ofenzívu, bolo za uplynulý mesiac vysídlených viac než 300.000 ľudí.
V pondelok dostala nariadenie na evakuáciu Jordánska poľná nemocnica v Gaze a izraelská armáda už niekoľkokrát nariadila Palestínčanom, aby z mesta odišli smerom na juh. V súkromných správach humanitárnym pracovníkom armáda uviedla, že všetky humanitárne miesta okrem nemocníc musia byť evakuované.
Obyvatelia Gazy hovoria o intenzívnom bombardovaní mesta a o tom, že nevedia, kam majú ísť, pretože situácia je všade nebezpečná a nemajú dostať peňazí na cestu.
The Guardian informuje, že Netanjahu odmietol rady vysokopostavených izraelských generálov a predstaviteľov spravodajských služieb, aby nezačínal novú ofenzívu. Mnoho izraelských pozorovateľov a komentátorov obviňuje izraelského premiéra z toho, že sa snaží predísť predčasným voľbám, ktoré by mohli jeho krajne pravicovú koalíciu pripraviť o moc, tým, že predlžuje vojnu v Pásme Gazy.
