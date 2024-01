Izrael po nezhodách s USA opäť útočí na juhu Pásma Gazy

Pásmo Gazy 19. januára (TASR) - Izrael v piatok bombardoval južnú časť Pásma Gazy po tom, čo sa dostal do verejnej roztržky so svojím hlavným spojencom USA ohľadne možnosti vzniku palestínskeho štátu. Jeho vytvorenie považujú Spojené štáty za jedinú cestu k trvalému mieru. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Svedkovia v piatok ráno hlásili streľbu a letecké útoky v Chán Júnise, najväčšom meste na juhu Pásma Gazy. Podľa Izraela sa tam ukrývajú členovia militantného hnutia Hamas.



Palestínsky červený polmesiac informoval o "intenzívnej" delostreleckej paľbe v blízkosti nemocnice al-Amal. Ministerstvo zdravotníctva v Gaze riadené hnutím Hamas uviedlo, že počas noci bolo zabitých 77 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia.



"Vojaci eliminovali desiatky teroristov v boji zblízka a za pomoci tankovej paľby a leteckej podpory," uviedla izraelská armáda.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose v stredu opätovne vyzval na "cestu k palestínskemu štátu".



Netanjahu však tento návrh vo štvrtok odmietol. "Izrael musí mať bezpečnostnú kontrolu nad celým územím západne od rieky Jordán," povedal. "Je to nevyhnutná podmienka, ktorá je v rozpore s myšlienkou (palestínskej) suverenity," dodal.



Washington sa domnieva, že vytvorenie a uznanie životaschopného palestínskeho štátu je nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti Izraela.



Hovorca palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása v reakcii na Netanjahuove vyjadrenia uviedol, že bez nezávislého palestínskeho štátu "nebude v regióne bezpečnosť a stabilita".



"Neuspokojí nás nič iné ako úplné víťazstvo," povedal vo štvrtok na tlačovej konferencii izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Za úplné víťazstvo označil "odstránenie teroristických vodcov, zničenie operačných a vojenských kapacít Hamasu, návrat našich rukojemníkov do ich domovov", ako aj demilitarizáciu Gazy.



Pri útokoch Hamasu zo 7. októbra zahynulo v Izraeli približne 1140 ľudí, väčšinou civilistov, uvádza agentúra AFP na základe oficiálnych údajov. Počas útokov militanti zajali približne 250 rukojemníkov, z ktorých podľa Izraela približne 132 zostáva v Gaze a najmenej 27 rukojemníkov bolo zabitých.



Izrael v reakcii na útoky prisľúbil "vyhladenie" Hamasu. Pri izraelskej pozemnej a leteckej ofenzíve zahynulo podľa ministerstva zdravotníctva Gazy riadeného Hamasom najmenej 24.620 Palestínčanov. Podľa Organizácie Spojených národov pred vojnou utieklo približne 85 percent z 2,4 milióna obyvateľov Gazy.