Izrael po prestrelke otvoril hraničný priechod pre osobnú dopravu
Autor TASR
Jeruzalem 22. septembra (TASR) - Hraničný priechod Allenby medzi okupovaným Západným brehom Jordánu a Jordánskom v utorok opätovne otvorili pre osobnú dopravu po nedávnom incidente, ktorý si vyžiadal dve obete. Oznámil to hovorca izraelského úradu pre správu pozemných hraníc, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Minulý štvrtok došlo na tomto jedinom hraničnom priechode medzi Západným brehom a Jordánskom k prestrelke, pri ktorej utrpeli smrteľné zranenia dvaja Izraelčania vo veku okolo 20 a 60 rokov. Útočníkom bol podľa izraelskej televízie Kešet 12 Jordánčan, ktorý prišiel na priechod Allenby v kamióne s nákladom humanitárnej pomoci smerujúcim do palestínskeho Pásma Gazy. Podľa médií útočník spustil paľbu a niekoľko ľudí bodol nožom.
Izraelské orgány deň po útoku uzavreli hraničných priechod Allenby. Spravodajský portál The Times of Israel (TOI) informuje, že hraničný priechod zostane zatvorený pre kamióny s humanitárnom pomocou smerujúcich do palestínskej enklávy až do ukončenia vyšetrovania. Potrebné je tiež aktualizovať kontrolné postupy pre jordánskych vodičov.
Jordánsko v nedeľu nakrátko otvorilo tento priechod, avšak izraelské orgány ho znova uzavreli.
Podľa agentúry Reuters je priechod Allenby zároveň hlavnou trasou na prepravu obchodného tovaru medzi Jordánskom a Západným brehom Jordánu.
