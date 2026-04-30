Izrael po protestoch Kyjeva odmietol zásielku ruského obilia
Spor medzi Ukrajinou a Izraelom sa týka ruskej lode, ktorej umožnili zakotviť v izraelskom prístave Haifa. Podľa tvrdení Kyjeva, na palube prevážala obilie z Ruskom okupovaných ukrajinských území.
Autor TASR
Tel Aviv 30. apríla (TASR) - Po ostrých protestoch Ukrajiny, loď prevážajúca obilie, ktoré pochádza podľa Kyjeva z ukrajinských území okupovaných Ruskom, nevyloží svoj náklad v Izraeli. S odvolaním sa na izraelského predstaviteľa o tom vo štvrtok informoval spravodajský portál The Times of Israel (TOI) a agentúra DPA.
Predstaviteľ, meno ktorého TOI neuviedol, tvrdí, že rozhodnutie odmietnuť pšenicu a jačmeň na palube lode Panormitis plaviacej sa pod panamskou vlajkou prijal izraelský dovozca, nie vládni predstavitelia.
Portál The Jerusalem Post citoval vyhlásenie Združenia dovozcov obilia v Izraeli, podľa ktorého bola spoločnosť dovážajúca obilie nútená loď odmietnuť. Spoločnosť Zenziper, ktorá na základe správ izraelských médií obilie dovážala, na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovala.
Ukrajina si v reakcii predvolala izraelského veľvyslanca a žiadala vysvetlenie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Moskvu z toho, že systematicky berie obilie z okupovanej pôdy a následne ho predáva. Zároveň pohrozil sankciami všetkým stranám, ktoré mali byť do obchodu zapojené.
Izrael deklaroval, že Ukrajina nepredložila dôkazy na podporu týchto tvrdení a neposlala ani „žiadosť o právnu pomoc“.
Agentúra Reuters poukázala na to, že Ukrajina považuje všetko obilie vypestované vo svojich štyroch oblastiach, teda v Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti, ktoré anektovalo Rusko v roku 2022, ako aj na Krymskom polostrove anektovanom v roku 2014, za Moskvou ukradnuté.
Kyjev už predtým protestoval proti tomu, že sa obilie z týchto oblastí vyváža do iných krajín.
Švédska prokuratúra v stredu oznámila, že zhabala nákladnú loď z ruskej takzvanej tieňovej flotily podozrivú z prepravy ukradnutého ukrajinského obilia, ktorá bola zadržaná už začiatkom marca.
